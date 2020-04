Lehrerin schreibt für ihre Schüler neue Geschichten

Seershausen

Projektstart war vor drei Jahren. Damals griff Lehrerin Corinna Ladwig-Kühme aus Seershausen zur Feder, um erste Geschichten für ihre Müdener Grundschüler zu schreiben, „um sie ihnen vorzulesen und bei ihnen die Lust am Selber-Schreiben zu wecken“, berichtet sie. Der Plan ging auf – die Schüler waren vollends begeistert und fingen laut ihrer Lehrerin schnell selbst an, fleißig Geschichten vom Elefanten Fanti zu schreiben, der im afrikanischen Regenwald die Dschungelschule besucht.

Großer Anklang

„Das erste Buch Fanti kommt in die erste Klasse kam im vorigen Jahr im Selbstverlag heraus“, berichtet die 57-jährige Autorin. Es habe bei vielen Kindern im Grundschulalter großen Anklang gefunden, freut sie sich. Der zweite Band Fanti freut sich auf die zweite Klasse ist jetzt erschienen. „Das dritte Buch Fanti ist verliebt steht kurz vor dem Druck und soll noch in diesem Jahr heraus kommen. „Und auch Band vier ist fast fertig“, kündigt sie an. Darin geht es um mögliche Berufe für Fanti und seine Freunde. Mehr verrät sie nicht. Und die Schüler sind deshalb ziemlich aufgeregt, berichtet sie.

Corona stoppt Schulbesuch

So wisse die Grundschullehrerin wegen der Corona-Pandemie doch nicht, wann und ob überhaupt sie ihre Müdener Grundschulklasse wieder sehen wird. „Es ist die vierte Jahrgang und die Schüler verlassen im Sommer die Grundschule“, sagt sie. Das aber darf eigentlich nicht sein, meinen offenbar laut Ladwig-Kühme die Mädchen und Jungen. Se wüssten dann ja nicht, wie es weiter geht mit Fanti und seinen Freunden in den Kinderbüchern, die die Lehrerin für ihre Klasse geschrieben hat. Die Inhalte des ersten und brandaktuell jetzt auch des zweiten gedruckten Buches seien ja bekannt. Also habe sie mit Ausbruch der Corona-Pandemie und anlässlich der daraus resultierenden Schulschließungen ein Versprechen gegeben. Sollten sich Lehrerin und Schüler vor dem sommerlichen Wechsel in eine weiter führende Schule nicht mehr wieder sehen, habe sie mit ihnen vereinbar: „Ich informiere euch per Mail.“

Start mit Gifhorner Märchentagen

Seit drei Jahren schreibt Corinna Ladwig-Kühme mittlerweile Kindergeschichten. Der Startschuss dafür fiel „im Jahr 2018/19 mit den Gifhorner Mächentagen“, nennt sie Anfänge. „Damals habe ich regionale Autoren kennen gelernt.“ Von ihnen sei sie darin bestärkt worden, mit ihrem Kinderbuchprojekt durch zu starten. Dabei musste sie feststellen, dass es „total schwer ist, einen Verlag zu finden“. Sie traute sich schließlich, mit ihrem ersten Buch in Druck zu gehen – „mit einer kleinen Auflage von 100 bis 150 Exemplaren“. Und dabei griff sie auch ins eigene Portemonnaie. „Ich habe rund 1800 Euro für das erste Buch vorgestreckt.“

Darum geht es in den Büchern, und so bekommt man sie Die Kindergeschichten in den Büchern von Corinna Ladwig-Kühme spielen in der Dschungelschule im afrikanischen Regenwald. Der erste Band beginnt mit dem Einschulungstag des Elefanten Fanti. Im zweiten Band „Die vier besten Freunde“ erleben Fanti und seine Kameraden aufregende Abenteuer. Auch lernen die jungen Leser einiges über den Kontinent Afrika kennen. Band drei erscheint in diesem Sommer. Darin verliebt sich Fanti und in Band vier lernt der kleine Elefant etwas über mögliche Berufe kennen. Die Bücher sind geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter. Der erste und zweite Band kosten jeweils 12,95 Euro. Sie sind erhältlich bei Autorin Corinna Ladwig-Kühme über Tel. (0 53 72) 97 28 97. Es ist auch möglich, Bücher ohne persönlichen Kontakt zu erwerben – bei Selbstabholung, über einen Fanti-Briefkasten oder über den Postweg für 15,95 Euro.

Problem sei das Marketing. Eigentlich wollte sie für ihre beiden bislang erschienen und die zwei geplanten Bücher die Werbetrommel auf Märkten oder während Schul-Lesungen rühren, aber: „Wegen Corona ist alles ausgefallen“, sagt sie. Mittlerweile weiß die 57-Jährige, dass es sich bei solchen Vorhaben „um Liebhaber-Projekte“ handelt. „Geld kann man damit nicht verdienen.“ Ziel sei es jetzt, im „kleinen Kreis“ Anerkennung zu finden. So berichtet sie über die Resonanz einer Lehrerin aus Braunschweig. Sie hatte laut Ladwig-Kühme die Fanti-Bücher mit ihren Schülern gelesen und „war davon total begeistert“, freut sich Ladwig-Kühme über „dieses Feedback einer völlig fremden Lehrerin“.

