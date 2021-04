Müden

Der Müdener Bürgermeister Horst Schiesgeries spricht von insgesamt „drei Säulen“. Und die sind jetzt komplett. Ein Eckpfeiler ist laut Schiesgeries dabei der Edeka-Markt, der nach Müden kommt. Die zweite Säule ist der Investor, der bereits mit dem Bau des Marktes begonnen hat. Und die dritte Stütze ist der Pächter – und der steht jetzt auch fest. Jan Müller aus Langlingen wird den Edeka-Markt in Müden betreiben. „Er wird demnächst seine Schilder auf dem ehemaligen Müdener Lidl-Gelände aufbauen, auf dem künftig Edeka seine Pforten öffnet“, kündigt Schiesgeries an.

Abriss des Lidl-Marktes ist Geschichte

Müller ist dem Müdener Bürgermeister zufolge ein Mann mit Erfahrung. „Er betreibt bereits in Langlingen einen Edeka-Markt.“ Jetzt wird Müller auch in Müden aktiv. „Wir freuen uns drauf“, blickt Schiesgeries voraus auf den neuen Markt, der als Vollsortimenter zu den bereits ansässigen Märkten Penny und Netto in das Dorf kommt, in dem Aller und Oker zusammen fließen. Der Abriss des ehemaligen Lidl-Marktes in Müden ist bereits Geschichte. Längst beißen sich die Bagger durch das Erdreich des Grundstücks in der Hauptstraße 7, auf dem bereits erste Fundamente sichtbar sind.

„Wir werden in Müden einen modernen Edeka-Markt betreiben“, lässt sich Müller offenbar gern in die Karten schauen. Zahlreiche Müdener wüssten bereits, was in etwa in Müden angeboten wird, meint er. Kommen sie laut Müller doch bereits nach Langlingen und „besuchen unseren dortigen Markt“ – Pächter und Kunden kennen sich also schon. Auch für Müden plant Müller eine Fleisch- und Wursttheke. Genauso soll in einem Backshop für frische Brötchen, Brot und mehr gesorgt werden. Einen separaten Getränkemarkt wird es laut Müller in Müden nicht geben. „Stattdessen werden Getränke auch im Geschäft angeboten“, sagt der Pächter aus Langlingen, der voraussichtlich auch in Müden einen Lieferservice anbieten wird.

40 Arbeitsplätze sollen entstehen

Der Edeka-Markt entsteht laut Müller auf einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern, weitere 300 Quadratmeter sind für die Mitarbeiter vorgesehen, auf einem Parkplatz sind Stellplätze für 86 Fahrzeuge geplant. Rund 40 Arbeitsplätze sollen in dem Markt entstehen. Bleibt noch ein gutes halbes Jahr, dann soll den Planungen zufolge die Eröffnung des Vollsortimenters sein. „Dann können die Müdener ihre Einkäufe bereits im neuen Edeka-Markt erledigen“, hofft der Langlinger auf gute Geschäfte zur Weihnachtszeit im Dezember.

Von Hilke Kottlick