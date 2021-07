Müden

Drei Jungs im Alter von 10 Jahren handelten am Donnerstagnachmittag vorbildlich, wie die Polizei berichtet. Sie meldeten in Müden einen dreisten Diebstahl. Gegen 16 Uhr war ein Mann durch die Ausgangstür in den Penny-Markt in Müden gegangen, hatte dort einen Energydrink entwendet und dann den Tatort fluchtartig mit seinem Fahrrad verlassen. Dabei wurde er von den Kinder beobachtet, die umgehend die Polizei riefen und den Täter auch sehr gut beschreiben konnten. Die Beamten wussten nach der Beschreibung, wer der Täter war: ein amtsbekannter Mann aus Müden.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde auch gleich aufgesucht und zum Tatvorwurf vernommen. „Unser Lob geht an dieser Stelle nochmals ausdrücklich an die drei Jungen“, sagt Polizeisprecher Christoph Nowak.

