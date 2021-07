Müden-Dieckhorst hat einen neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister

Müden

Mit einem halben Jahr Verspätung – wegen Corona – wählte jetzt die Feuerwehr Müden-Dieckhorst bei ihrer Jahreshauptversammlung ihren neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister.

Ortsbrandmeister Ralf Böhm begrüßte die Kameraden in der leer geräumten Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses und gab das Wort gleich an Bürgermeister Horst Schiesgeries weiter, der den Kameraden für ihren Einsatz für die Einwohner in der Samtgemeinde Meinersen dankte und einen kurzen Überblick und Ausblick über die Projekte in der Gemeinde und Samtgemeinde gab.

Die Mitgliederzahl ist stabil

Im Anschluss daran blickte Ralf Böhm auf das Einsatzgeschehen in 2020 zurück: Die Müdener Kameraden wurden zu 21 Einsätzen gerufen, davon neun Brandeinsätze und zwölf Hilfeleistungen. Mit derzeit 80 Kameraden ist die Mitgliederzahl trotz dem Ausscheiden einiger Kameraden in den Feuerwehrruhestand stabil. Trotzdem wies Böhm wie in jedem Jahr darauf hin, dass man den Nachwuchs nicht aus den Augen verlieren dürfe.

Da die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges von der Samtgemeinde geplant ist, wurde im Februar 2020 eine Fahrzeugkommission gegründet. Aufgabe war, sich mit der Leistungsbeschreibung für das neue Fahrzeug zu beschäftigen, zum Beispiel, was das Fahrzeug können muss. Als Muster sahen sich die Müdener die Fahrzeuge in Leiferde und Müden/Örtze an. Im Mai fand dann auf Grund der Leistungsbeschreibung eine Fahrzeugvorführung und anschließende Bewertung statt. Die Arbeit der Kameraden war damit erledigt, die Beschaffung liegt nun bei der Samtgemeinde.

Kameraden und Firmen investieren Zeit, Kraft und Geräte beim Bau der Fertiggaragen

Außerdem ging Böhm auf den Bau der drei Fertiggaragen ein und bedankte sich bei den Kameraden und Firmen, die ihre Zeit, Kraft und Geräte dafür zur Verfügung gestellt haben.

Im Anschluss an den Bericht übernahm der stellvertretende Samtgemeindebrandmeister André Eckstein das Mikrofon und führte durch die Wahl zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister. Der bisherige Stellvertreter Frank Schrader hatte seinen Posten geräumt, damit sich ein junger Kamerad bereits in die zukünftigen Aufgaben einarbeiten kann. Von der Versammlung zur Wahl vorgeschlagen wurde der 32-jährige Christian Meyer, in der anschließenden Wahl wurde er auch mit mehr als 95 Prozent der Stimmen gewählt.

Zwei Beförderungen und eine Ehrung zum Abschluss

Danach nahm Eckstein noch zwei Beförderungen und eine Ehrung vor. Marvin Klann wurde zum Oberlöschmeister befördert und der zuvor neugewählte Christian Meyer zum Hauptlöschmeister. Gruppenführer Jörn Wegmeyer wurde für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr geehrt.

Von der AZ-Redaktion