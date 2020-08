Müden

Die Gaststätte im Sportheim des TuS Müden-Dieckhorst hat neue Pächter und ist wieder geöffnet. Rebekka Schön und Torben Schneider übernehmen die Gastronomie von Andrea Teichert. Ihr Ziel: Bewährtes fortführen und die Gastronomie mit neuen Ideen voranbringen.

Fast fünf Monate ist es her, als den Schankbetrieb ebenso wie den Sportbetrieb der Lockdown durch die Corona-Krise ereilte. Daraus entstand für alle Beteiligten – Sportler, Verein, Förderkreis und Pächterin – eine ungewisse Situation. Zunächst war von einer kurzen Zeitspanne der Schließung auszugehen. Als sich aber abzeichnete, dass der Lockdown länger anhalten würde, änderten sich die Vorzeichen.

Andrea Teichert bittet um vorzeitiges Ende des Pachtvertrags

Die langjährige Pächterin Andrea Teichert kam auf den Förderkreis mit dem Vorschlag zu, das Pachtverhältnis wegen der Umstände schon jetzt zu beenden. Eigentlich war vereinbart, dass sie bis zum Beginn der Komplettrenovierung des Objektes ab März 2021 bleibt. Danach wäre sie aus ihrer Tätigkeit sowieso und auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Durch den Komplettausfall der Einnahmen machte diese Absprache für beide Seiten keinen Sinn mehr.

Seit Jahresbeginn 2005 hat Andrea Teichert das Sportheim geführt, nun beginnt eine neue Zeitrechnung. Der Förderkreis und der Sportverein des TuS Müden-Dieckhorst freuen sich sehr, in diesen ungewissen Zeiten mit Rebekka Schön und Torben Schneider neue Betreiber gefunden zu haben. Beide haben Stallgeruch, bringen Erfahrungen in der Gastronomie und eine enge Beziehung zum TuS Müden-Dieckhorst mit.

Nach dem Umbau werden neue Ideen umgesetzt

Das Ziel der beiden ist es, die bewährten Strukturen fortzuführen und zu verfeinern. Dies soll mit kleinen Veränderungen bis Beginn des Umbaus ab März 2021 so gelten. Für die Zeit nach dem Umbau haben die Pächter auch noch eine Menge neuer Ideen, die dann im neuen Ambiente umgesetzt werden können.

Neu sind nun auch die Öffnungszeiten, mit nur einem Ruhetag am Montag. Das Sportheim öffnet dienstags bis freitags von 16.30 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 24 Uhr. Es wird bewirtet mit Getränken und zum Start mit kleinen Speisen wie Currywurst, Schnitzel, Pommes und Salat. Am Wochenende gibt es dazu noch Kaffee und Kuchen. Dies soll Alt und Jung und vor allem Spaziergänger und Radfahrer, die direkt am Sportheim vorbeikommen, ansprechen.

Sportheim steht auch Gruppen und Privatpersonen zur Verfügung

Zudem war es dem Förderkreis und dem Verein sehr wichtig, dass weiterhin alle Gruppen, Vereine, Institutionen und Privatpersonen das Vereinsheim für Treffen und Feiern nutzen können. Der Durchführung von Geburtstags- und Weihnachtsfeiern steht ab sofort nichts mehr im Wege – natürlich alles im Rahmen der dann jeweilig geltenden Hygienevorschriften für das Gastgewerbe.

