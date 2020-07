Müden

Reg Jackson strahlt. Unter diesem Pseudonym beteiligte sich der 26-jährige Philip Beierbach aus Müden erstmals an dem Brickfestival „ Steinerei“. „Brickfilme sind Stop-Motion-Filme, in denen Lego-Figuren die Hauptrollen spielen“, beschreibt er sein Hobby. Das teilt er bundesweit mit zahlreichen Brickfilmern, die ihre Beiträge im Internet in Videoportalen wie YouTube oder Vimeo vorstellen. Seine bislang erste Teilnahme am Festival „ Steinerei“ bescherte dem Jura-Studenten gleich großen Erfolg. „Der von mir eingereichte Film , Mirror’ wurde als bester Film eines Newcomers ausgezeichnet. „Ich bin jetzt der ,neue Stern am Himmel’“, beschreibt er seine Auszeichnung.

Spezielle Corona-Preisverleihung

„Das Brickfilmfestival besteht seit dem Jahr 2005“, nennt der Müdener Lego-Filmer Hintergründe. Wurden die eingereichten Beiträge jeweils im Rahmen eines Festivals mit Preisverteilung auf die große Kinoleinwand in wechselnden Städten übertragen, so machte Corona in diesem Jahr den Brick-Filmern einen Strich durch die Rechnung. Folge für die Lego-Filmer: Das Festival wurde laut Beierbach erstmals als Online-Veranstaltung gezeigt auf dem YouTube-Kanal der Steinerei. Das Motto dabei lautete „ Steinerei 2020 – online – seid dabei“! Wie Oscars, nur eckig (und digital).“

Anzeige

Steinerei: 17 Brickfilme eingereicht „17 Filme wurden insgesamt für das Festival Steinerei eingereicht“, erzählt der Müdener Lego-Filmer Reg Jackson. Darunter waren sieben Newcomer wie er, „der Jüngste war sieben Jahre alt“. „Es waren tolle Filme und die Konkurrenz war stark“, blickt er auf die Übertragung des Festivals auf YouTube zurück. Der Vorteil der Übertragung war es laut Philip Beierbach, dass über das Internet alle Filme in voller Länge gezeigt werden konnten. Das sei bei den bisherigen Community-Events in Kinos und Restaurants nicht möglich gewesen. Der Film „ Mirror“ kann unter dem Link https://www. youtube.com/watch?v=xJ1P7sSfmao angesehen werden. Der Link zur Steinerei 2020: https://www. youtube.com/watch?v=5-XzHOYD1IA&t=2s

Den Spruch erläutert der Müdener und zeigt auf seinen Preis – einen Mauerstein mit einer Plakette dran. Damit nicht genug. Futter für einen richtigen Bricker gab es auch – einen hochwertigen Kasten Lego-Movie mit einem Raumschiff in Einzelteilen. „Zum Zusammensetzen hatte ich jetzt keine Zeit, ich stecke mitten in den Examensvorbereitungen“, erläutert der 26-Jährige.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Thema „Symmetrie“

Zum Drehen eines neues Films nahm sich der begeisterte Bricker aus Müden im März und April noch die Zeit. Das Wettbewerbsthema der Steinerei 2020 lautete laut Reg Jackson „Symmetrie“. Dazu ersann er eine Geschichte, die er „ Mirror“ nannte. Dann schrieb er das passende Drehbuch, suchte die Lego-Akteure aus, führte Regie, agierte als Kameramann.

Fertig war der Film nach knapp acht Wochen. Philip Beierbachs Beschreibung dazu: „Die Menschheit fragt sich schon seit ihrer Entstehung, was es mit Träumen auf sich hat. Was passiert, wenn man träumt? Warum passiert es? Und warum machen Träume manchmal keinen Sinn? Spiegeln sie unser Unterbewusstsein in eine symmetrische Ebene, so dass man sie vor- wie rückwärts erleben und deuten kann?“ Als Rippin Reg Jackson – auch bekannt als Reg Jackson – stellt der Müdener dazu fest: „Nicht alle Fragen werden beantwortet, aber doch ist ein Blick durch diesen Spiegel spannend!“

Film „ Mirror “

In „ Mirror“ geht es laut dem Müdener um einen Albtraum. Seine Legofigur legt sich ins Bett und der Traum beginnt – bis zur Mitte des Films. Dann kommt der Spiegel – der „ Mirror“ – ins Spiel und der Traum spult laut Reg Jackson rückwärts ab. Das Besonderes dabei sind dem Bricker zufolge die Musik und die Dialoge, die erst laut und leise und im zweiten Teil umgekehrt eingespielt werden. „Der Beitrag, der gut sechs Minuten lang ist, endet letztlich damit, dass die Legofigur wieder aufwacht.“ Mehr verrät er nicht.

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick