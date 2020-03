Aktive: Plattdeutsch schon in Kindergärten bringen

Müden

Zu einer Fortbildung mit Erfahrungsaustausch hatte Anneliese Leffler, Plattdeutschbeauftragte im Landkreis Gifhorn, ins Müdener Bürgerhaus eingeladen. Nicht nur aus dem Nord- und Südkreis Gifhorn sowie Wolfsburg und Umgebung, sondern auch unter anderem aus Wedemark und Altenhagen waren Interessierte am Erhalt der plattdeutschen Sprache in Schulen, Kitas und im Alltag angereist.

Beide Referentinnen, Inga Seba-Eichert, Referentin für Niederdeutsch beim Lüneburgischen Landschaftsverband, und Wiebke Erdmann, Beraterin für die Region und ihre Sprachen im Unterricht an der Niedersächsischen Landesschulbehörde ( Landkreise Lüneburg, Harburg und Heidekreis), stellten Beispiele vor, wie es gelingen kann, Plattdeutsch in Kitas und Schulen einzubringen.

Sprachkompetenz und Heimatgefühl stärken

Seba-Eichert referierte über Möglichkeiten einer frühkindlichen Sprachbegegnung mit Plattdeutsch in den Kitas und die Weiterbildung für Erzieherinnen dazu. Karin Single, Fachbereichsleiterin Kinder Jugend und Familie beim DRK Kreisverband Gifhorn, könnte sich durchaus künftig zweisprachige Kitas mit Hoch- und Plattdeutsch vorstellen. Damit könne die Sprachkompetenz für weitere Sprachen und das Heimatgefühl gestärkt werden.

Fortbildungen sind nötig

Erdmann erklärte aus eigener Erfahrung als Lehrerin anhand von Lehrmitteln und Büchern, wie Plattdeutsch in den Schulen gelehrt werden kann. Auch sie wies auf Seminare und Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer hin, die das regionale Niederdeutsch in Schulen unterrichten möchten.

Darum hapert es beim Plattdeutsch-Unterricht

Zurzeit ist die Stelle des Fachberaters für Niederdeutsch an der Niedersächsischen Landesschulbehörde Braunschweig seit Januar 2019 vakant. Leffler: „Daher wird hier in den Schulen auch aus Mangel an pädagogischen Lehrkräften leider kein Plattdeutschunterricht erteilt, das muss sich ändern.“

