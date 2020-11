Müden: 581 Pakete für "Weihnachten im Schuhkarton"

Müden

Eine wunderschöne aber auch arbeitsreiche Zeit in der Johannes Gemeinde geht zu Ende. Zum 25. Mal ist das Team der Johannes-Kirchengemeinde in der Hahnenhorner Straße – in wechselnder Besetzung – bei der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ dabei. In diesem Jahr sind 581 Pakete zusammengekommen, die Gifhorner Kirche im Brauhaus hat mit gesammelt und gepackt.

Aus der Gemeinde Müden und Umgebung haben sehr viele Menschen Zeit, Geld und Arbeit eingebracht, um 581 Kindern in Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Georgien, der Ukraine, Rumänien und Bulgarien Weihnachtsfreude zu schenken. Hierhin werden die Pakete aus dem deutschsprachigen Raum versandt.

Anzeige

Lesen Sie auch: OHG-Schüler verpacken 138mal Weihnachten in Schuhkartons

Kreatives Selbstgenähtes und Gestricktes war wieder dabei. Die Heide Apotheke, die Grundschule, Kitas und Krippe haben viele schöne Dinge gespendet und auch Pakete gepackt. „Vielen Dank an alle, die sich an dieser wunderbaren Aktion beteiligt haben!“, so Teamleiterin Martina Meyer.

Das Team der Johannes-Gemeinde war sehr gespannt, wie sich die Aktion unter den zur Zeit bestehenden Hygieneregeln durchführen ließ. Wie viele Menschen wären bereit, trotz der veränderten Situation an andere zu denken und zu helfen? Das Fazit: Es gibt sehr viele Menschen, die nicht nur an sich denken, sondern auch in diesem Jahr benachteiligten Kindern zeigen wollen: Es ist schön, dass es Dich gibt! „Diverse Gruppentreffen, Senioren- und Kinderarbeit finden momentan nicht statt. Dadurch fallen Spenden weg, die bisher von diesen Gruppen gegeben wurden. Deshalb sind wir wirklich sehr zufrieden und dankbar über das diesjährige Ergebnis“, so Martina Meyer.

Von der AZ-Redaktion