Mountainbike-Strecke in Leiferde: Drei Standorte unter der Lupe

Leiferde

„Eine Mountainbike-Strecke für Leiferde.“ Diesen Wunsch äußerten fünf Jugendliche im September vorigen Jahres. Die Mitarbeiter der Jugendpflege der Samtgemeinde Meinersen nahmen sich der Jungen an, und gaben Tipps für das weitere Vorgehen. Die Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber wurde eingeweiht, ebenso die Kommunalpolitiker im Ort. Der Antrag der Jugend wurde auf den demokratischen Weg gebracht. Der Fachausschuss beschäftigte sich damit, Gelder für die Anlage einer Mountainbike-Strecke wurden vorsorglich bereit gestellt. Jetzt geht es weiter. „Die Jugendlichen sollen sehen, dass trotz Corona nichts brach liegt“, ermuntert Michael Zobjack, stellvertretender Gemeindedirektor in Leiferde, die Jungen dazu, am Ball zu bleiben.

Planer fachsimpelt mit Jugendlichen über Ausstattung

So beschäftigte sich Zobjack zufolge bereits ein Planer mit dem Wunsch nach einer entsprechenden Strecke. „Dieser Planer hat sich die Zeichnung der Jugendlichen angesehen und mit ihnen über die Ausstattung der Strecke gefachsimpelt“, nennt Zobjack weitere Abläufe. Aktuell geht es dem stellvertretenden Gemeindedirektor zufolge nun darum, drei vielleicht in Frage kommende Grundstücke für eine Mountainbike-Strecke unter die Lupe zu nehmen. Alle drei sind laut Zobjack zentral gelegen. Einmal handele es sich um ein Waldstück, weiterhin gehe es um ein Naturgrundstück am Sportplatz, und letztlich sei der Bolzplatz am Gilder Weg in der Diskussion. Eine Vielzahl von Bäumen und Wurzeln spreche wohl gegen das Waldgrundstück, vermutet Zobjack. Viele zu prüfende Umweltbelange seien ein mögliches Argument gegen das Naturgrundstück. Was bleibe, sei der Bolzplatz. „Das alles muss jetzt diskutiert werden“, sagt der Vize-Gemeindedirektor. Er nennt weitere Abläufe: Danach werde sich jetzt der Fachausschuss damit beschäftigen. Es folge vermutlich eine Empfehlung an den Rat. Laut Zobjack ist es durchaus möglich, dass eine Beschlussfassung für den Bau der Mountainbike-Strecke noch in diesem Jahr folgt.

Bemühungen der Jungen überzeugen Politik

Bevor die Leiferder Jugendlichen ihren Wunsch nach der Fahrrad-Strecke publik gemacht hatten, fuhren sie mit ihren Bikes auf einem unbebauten Grundstück neben dem Skaterplatz in Leiferde. „Das war zu gefährlich, deshalb konnten wir das auf Dauer nicht genehmigen“, sagte damals Bürgermeisterin Stefanie Fahlbusch-Graber. Dieses Verbot förderte die Kreativität der Jugendlichen. Sie sammelten 100 Unterschriften für den Bau einer Mountainbike-Strecke, holten sich Tipps für das weitere Vorgehen bei der Jugendpflege und präsentierten letztlich ihre Wünsche anhand einer selbst gefertigten Zeichnung im Rahmen eines Infotreffens mit Fahlbusch-Graber und Zobjack. Diese Bemühungen der Jugend überzeugten offenbar die Bürgermeisterin. Sie verwies auf bevor stehende Sitzungen des Haushalts- und des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses und ermunterte die Jugendlichen daran teilzunehmen. Das Projekt lief an, dann jedoch kam Corona. Jetzt geht es aber weiter, und Zobjack wiederholt: „Trotz Corona liegt nichts brach“.

Von Hilke Kottlick