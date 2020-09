Wegen Corona fallen in Ettenbüttel die Herbstferien-Aktionen aus – bis auf eine. Das Kürbis-Schnitzen soll unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen starten. Außerdem gibt es eine Überraschung.

Einzige Aktion in den Herbstferien: Auf dem Ramme Hof in Ettenbüttel schnitzten große und kleine Teilnehmer Masken in Kürbisse. Quelle: Hilke Kottlick