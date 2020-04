Meinerser schlüpfen für die Dorfentwicklung in neue Rollen

Meinersen

25 Personen Menschen aus der Gemeinde Meinersen haben sich – noch vor der Corona-Kontaktsperre – im Kulturzentrum im Rahmen eines Workshops zur Zukunft ihrer Dörfer ausgetauscht. Die Ergebnisse fließen in den Antrag auf Aufnahme in das niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm ein, den die Gemeinde stellen will.

Teilnehmer tauschen Rollen

Die meisten Teilnehmer waren zu Beginn noch skeptisch, was es mit dem sogenannten „Dorfspiel“ auf sich hatte. Nach der Verteilung auf drei Arbeitsgruppen mit den Themen „Jung und Alt“, „Dorf gestalten“ sowie „Freiraum“ erfolgte die Zuweisung von Rollen, die für dörfliche Entwicklung von Bedeutung sind. So wurde zum Beispiel aus dem Bürgermeister ein berufstätiger Pendler, aus einem Ratsherren ein junger Vater und aus einer Berufstätigen eine Seniorin. Mit den neuen Rollen ausgestattet, traten die individuellen Wünsche der Teilnehmer in den Hintergrund und die objektive Auseinandersetzung mit der eigenen Gemeinde wurde möglich. Die Gruppen diskutierten anschließend in ihren Rollen unterschiedliche Fragestellungen, unter anderem welche Eigenschaften attraktive Dörfer ausmachen.

Projektideen gesammelt

Im zweiten Veranstaltungsteil gab es dann ausreichend Zeit, Projektideen vorzustellen und sich darüber auszutauschen. Hierbei gab es viele Übereinstimmungen, sodass die anschließende Festlegung auf einige wenige Projekte nicht schwer fiel.

Diese Ideen gab es

Die gemeinsame Auswertung des Workshops zeigte außerdem, dass über die Orte hinweg gemeinsame Themen und Projektansätze behandelt werden können. Alle drei Arbeitsgruppen kamen, trotz der anfangs unterschiedlichen bearbeiteten Themen, zu ähnlichen Ergebnissen beziehungsweise Projektideen. Hierzu zählen zum Beispiel die Anlage eines Bürgergartens, die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sowie touristische beziehungsweise Naherholungsangebote. Die herausgearbeiteten Projektansätze werden nun im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses weiter vertieft und ausgearbeitet.

So geht es weiter

Aufgabe der Dorfentwicklung ist es, die ländlichen Siedlungen in ihrer charakteristischen Vielfalt zu erhalten, neuen funktionalen Anforderungen anzupassen und in die Landschaft einzubinden. Hierfür finden nach der Corona-Kontaktsperre noch weitere Veranstaltungen statt, die für alle Interessierten öffentlich sind.

