Meinersen

Spaß an Bewegung – gerade in der Winterzeit kommt das manchmal zu kurz. Die Schulen und Kitas sind zudem wegen Corona geschlossen, draußen ist es kalt. Was kann man da tun? Die AZ hat Experten nach Tipps gefragt, welche Beschäftigung Spaß macht.

Bewegung und Spaß? Da kennt sich das Team der DRK-Kita Am Gajenberg in Meinersen um Leiterin Angela Lippe aus. Balancieren ist da angesagt mit einem Pappdeckel. Das funktioniert sowohl in kleinen Räumen als auch in größeren Räumen mit vielen Möbelstücken. Und Material wird zwar je nach Lust und Laune einiges gebraucht, doch das gibt es eigentlich in jedem Haushalt. Und wenn gerade keine zweite Person als Helfer oder Partner-Balancierer zur Hand ist, kann man das auch ganz gut alleine machen.

Anzeige

Fragt eure Eltern, was ihr benutzen dürft

Zur Vorbereitung gehören ein paar wichtige Dinge: Legt euch alles zurecht, was ihr verwenden wollt – der Pappdeckel (aus einem Karton geschnitten) ist die einfachste und ungefährlichste Variante für Anfänger. Plastikgeschirr eignet sich gut, kleine Bälle, ein Becher randvoll mit Wasser, ein gekochtes Ei in einem Löffel – der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt, so lange die Dinge nicht kaputt gehen können. Und klärt bitte auch im Vorfeld, welche Möbel ihr in die Übungen mit einbeziehen dürft. Nicht alle sind stabil genug, andere wiederum könnten gefährlich sein. Um die Möbel geht es später noch einmal.

Bevor es mit den eigentlichen Übungen los geht, ist es wichtig, sich selbst zu motivieren. Denn beim Balancieren gilt: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dafür aber schon so mancher Ball oder Teller auf den Boden. Also: Ab vor den Spiegel, sich selbst ins Gesicht sagen: „Ich schaffe das“, dabei vielleicht sich selbst auch noch eine Grimasse schneiden – das hebt die gute Laune noch ein Stückchen.

Wer zählt bis 50 mit einem Ball auf dem Kopf?

Und dann geht es auch schon los. Legt euch die Gegenstände auf eure verschiedenen Körperteile. Dort soll er nun abwechselnd balanciert werden. Auf der rechten oder der linken Hand, auf den Fingerkuppen, auf zwei Fingern, dem Kopf, dem Oberschenkel, den Unterarmen. Dabei könnt ihr zählen. Wie weit kommt ihr, bevor etwas runterfällt? Ein Pappdeckel bleibt auf dem Kopf liegen, ein Ball rollt schnell runter – schafft ihr es trotzdem, ihn auf dem Kopf zu behalten, bis ihr bis 50 gezählt habt? Klasse. Und klappt das auch, wenn ihr anschließend nur auf einem Bein steht?

Gegen Langeweile im Corona-Modus: Gifhorner geben Tipps Und das noch mitten im Winter: Kino zu, Allerwelle geschlossen, Takka Tukka Land zu – für Gifhorner Familien ist es gar nicht so einfach, in Zeiten der Corona-Beschränkungen die Freizeit zu gestalten. Die AZ hat mal ein paar Spiel- und Bewegungsexperten nach Tipps gefragt. Und wer eigene Vorschläge hat, die er gerne mit anderen teilen möchte, kann das gerne tun. Kontakt unter stadt@aller-zeitung.de, bitte an den kompletten Namen und Kontaktdaten (für Rückfragen, nicht zur Veröffentlichung) denken.

Es gibt viele tolle Varianten – zum Beispiel könnt ihr euch mit einem Ball auf dem Kopf auf einen Stuhl setzen. Damit kommen jetzt wieder die Möbel ins Spiel. Oder ihr habt den Pappdeckel auf dem Kopf, geht in die Hocke und lasst die Pappe auf den Tisch rutschen. Kleiner Tipp: Wenn ihr das nach ein paar Übungen gut drauf habt, könnt ihr eure Eltern bei einer kleinen Vorstellung sicher enorm beeindrucken.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir besonders positive Nachrichten – damit Sie unsere Muntermacher auf einen Blick finden.

Von unserer Redaktion