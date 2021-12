Meinerser Gemeinderat beschließt neue Bauplätze für Seershausen

Meinersen

Zwei ordentliche Schritte in Richtung Entwicklung der Gemeinde ist der neue Rat in Meinersen gegangen. Während der Sitzung hat er sich mit den Bebauungsplänen Im Felde IV sowie Fläche Gödecke, beide in Seershausen gelegen, befasst. Doch es standen noch mehr Punkte auf der Tagesordnung.

Beim Bebauungsplan Im Felde IV, die Fläche liegt in der Verlängerung des Baukelroder Weges in Seershausen, geht es um ein Areal von einem Hektar, auf dem elf Bauplätze entstehen sollen. Die Gemeinde wird laut Bürgermeister Thomas Spanuth die Vermarktung der Grundstücke selbst übernehmen. „Es gibt bereits eine Interessenliste, Bürgerinnen und Bürger können sich aber noch melden. Geplant ist dann ein Losverfahren“, erklärte der Bürgermeister. Die Grundstücke sollen bereits im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Die Fläche Gödecke in Seershausen ist 0,9 Hektar groß. Die zehn Baugrundstücke sollen von einem Investor vermarktet werden. Der Rat beschloss beide Bebauungspläne für zweigeschossigen Wohnungsbau mit einer Traufhöhe von 4,5 Metern.

Baustart für Einkaufsmarkt in Ohof im Visier

Thomas Spanuth informierte, dass der Investor für den geplanten Markt in Ohof das Grundstück gekauft habe, auf dem der Markt entstehen soll. Er wird zur Edeka-Gruppe gehören und unter dem Namen „Nah und gut“ betrieben, so Spanuth. Nach rund fünf Jahren Planungszeit hofft der Bürgermeister auf einen Baustart im Sommer 2022. Im Januar oder Februar soll der Rat die notwendigen weiteren Beschlüsse für das Projekt fassen.

Nicht ums Bauen, sondern um Kultur ging es während der Sitzung auch. Der Kulturverein erhielt bisher einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6040 Euro von der Gemeinde – sowie einen Zuschuss der Bildungs- und Kultur-GmbH des Landkreises in Höhe von 7650 Euro. Letzterer fließt allerdings nur, wenn die Gemeinde gleich viel zahlt. Daher stimmte der Gemeinderat einer Erhöhung des Zuschusses zu.

Meinerser Ratsmitglieder werden geehrt und verabschiedet

Geehrt wurden während der Sitzung die aktiven Ratsmitglieder Erifili Athanasiadis-Gudaras und Hans-Joachim Hoffmann für 25 Jahre, Heinrich Beutner und Thomas Spanuth für 20 Jahre sowie Uwe Solkan für 15 Jahre Ratsarbeit. Bereits am Wochenende war der Bürgermeister in der Gemeinde unterwegs, um die zehn ehemaligen Ratsmitglieder, die dem Gremium nicht mehr angehören, zu verabschieden. Wegen Corona wurde das nicht während der jüngsten Sitzung erledigt. Geehrt wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Rainer Wolf für 25 Jahre sowie Hans-Henning Wrede für 20 Jahre und Karl-Heinrich Niebuhr für 20 Jahre Ratsarbeit. Außerdem wurden die Ratsmitglieder Manfred Hanusch, Anette Preuß, Armin Wolschendorf, Brunhilde Jahns, Dirk Bösche, Dr. Rüdiger Rodloff und Carsten Schaffhauser mit Dank und Anerkennung verabschiedet.

Von Thorsten Behrens