Meinersen

Wie war wohl vor knapp 200 Jahren der Blick vom Turm der Gifhorner Nicolai-Kirche zum Leiferder Wohlenberg oder nach Hankensbüttel? Nun, er muss ganz gut gewesen sein. Denn der Geodät Georg Friedrich Müller schrieb im September 1830 an den berühmten Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß, dass dieser sich „sehr gut zur Messung und Besetzung“ eigne. Gauß war damals für die Vermessung des Königreichs Hannover verantwortlich – und Müller war sein wichtigster Mitarbeiter. Der Meinerser Diplom-Ingenieur André Sieland hat die Geschichte dieser Vermessung anhand von Korrespondenzen umfassend aufgearbeitet. Entstanden ist ein dreibändiges Werk mit insgesamt 1922 Seiten – und darin spielt auch der Landkreis Gifhorn eine Rolle.

André Sieland ist beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) Projektleiter für den niedersächsischen Teil der Neuvermessung Deutschlands, die im Juni medial für viel Aufsehen sorgte. Damit wandelt Sieland beruflich in den Spuren des berühmten Mathematikers, Astronomen, Physikers und Landvermessers Carl Friedrich Gauß (1777 bis 1855). Dieser wurde mit der Vermessung des Königreiches Hannover beauftragt, die von 1821 bis 1844 lief.

André Sieland hat drei Jahre an dem dreibändigen Werk gearbeitet

„Eher nicht“, antwortet Sieland auf die Frage, ob Carl Friedrich Gauß im Rahmen der Vermessung selbst einmal im Kreis Gifhorn gewesen sei. Aber sein engster Mitarbeiter Georg Wilhelm Müller und sein Sohn Carl Joseph Gauß waren an mehreren Orten im Einsatz. Und sie standen mit Carl Friedrich Gauß in regelmäßigem Briefkontakt. 1072 dieser Korrespondenzen hat André Sieland für sein dreibändiges Werk transkribiert und durch aktuelle Recherchen und historische Einordnungen ergänzt. Drei Jahre hat der Diplom-Ingenieur daran gesessen. Entstanden ist das Werk aus einer dienstlichen Anfrage des Niedersächsischen Amtes für Denkmalschutz, das 2017 für das anstehende 200-jährige Jubiläum der Landesvermessung Informationen zu einigen der historischen Vermessungspunkte haben wollte.

Weitere Informationen zum Werk Das dreibändige Werk „Correspondenzen der Königlich Hannoverschen Landesvermessung (1821 bis 1844)“ des Meinerser Autors André Sieland umfasst 1922 Seiten. Es zeigt die Tätigkeiten der handelnden Personen und die Begleitumstände ihrer Arbeit. Sieland hat dafür 1072 Briefe transkribiert und anhand aktueller Recherchen in den historischen Kontext eingeordnet. Außerdem gibt es Informationen zu den Lebensdaten der Protagonisten, zur Rekonstruktion von Beobachtungseinrichtungen und zu den Ausrüstungsgegenständen. Erschienen ist das Werk im Verlag Kessel, ISBN: 978-3-945941-69-0.

„Das ist ein bisschen verrückt. Aber wenn man einmal Feuer gefangen hat, ist es schwierig aufzuhören“, sagt der 46-Jährige. Er nennt sein Werk die „private Weiterführung einer dienstlichen Anfrage“. Warum er das getan hat? Zum einen ist da das fachliche Interesse. Gauß habe mit seiner Arbeit die Landvermessung mit der Dreiecksmethode und dem Heliotrop in Sachen Genauigkeit und Instrumentenbau auf ein neues Fundament gestellt. Zum anderen gäben die Briefe Einblicke in Lebensumstände und Örtlichkeiten. Während seiner Arbeit hat Sieland etwa 100 der insgesamt 275 Gaußschen Vermessungspunkte im damaligen Königreich Hannover aufgesucht.

Freie Sicht war Voraussetzung für eine genaue Messung

Zwischen ihnen sollte ein dichtes Netz aus Dreiecken entstehen. Zwischen den einzelnen Punkten musste freie Sicht herrschen, um schließlich die Koordinaten berechnen zu können. Deshalb lagen die Messpunkte oft auf Erhöhungen oder Kirchtürmen. Dort ließen Gauß und seine Mitarbeiter sogenannte Postamente errichten, auf denen schließlich die Messinstrumente aufgestellt wurden. Um freie Sicht zu haben, wurden teilweise ganze Schneisen in die Wälder geschlagen. „Manche sind heute noch als Waldwege erkennbar“, berichtet André Sieland. Der Aufwand für die Landvermessung war also enorm. Das Ergebnis aber auch: Koordinaten ließen sich schon vor 200 Jahren bis auf einen Fuß, also gut 30 Zentimeter, genau bestimmen.

„Schöne Dreiecke gab es hier nicht. Aber das, was nötig war, ließ sich machen“, sagt André Sieland mit Blick auf die Gifhorner Korrespondenzen zwischen Carl Friedrich Gauß und seinen Mitarbeitern. Der Meinerser Vermessungsingenieur nennt das aus seiner Sicht Spannende an seinem Werk: Es zeige die Königlich Hannoversche Landvermessung aus Sicht der Akteure. „Die Briefe sind authentisch. Man kommt nah an die Personen ran“, sagt Sieland.

Von Christian Albroscheit