Meinersen

„Ja, wir haben hat gefeiert“, sagt sie. „Im kleinen Rahmen mit der Familie und Parteivertretern bei Pizza und Sekt im Kulturzentrum.“ Am Tag nach dem Wahlkrimi blickt Meinersens neu gewählte Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single (CDU) nach vorn. Sie hatte bei der Wahl zur Meinerser Samtgemeindebürgermeisterin haarscharf mit einer Mehrheit von nur 90 Stimmen gegen ihre Kontrahentin Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) gewonnen. Am 1. November tritt Single ihr neues Amt an. Als erstes werde ich die Mitarbeiter, die Strukturen und Abläufe kennenlernen“, nennt sie ihre Anfangsschritte.

Arbeit im Samtgemeinderat bürgernah gestalten

Aufgefallen während des Wahlkampfes und der zahlreichen Gespräche mit den Einwohnern ist der 57-Jährigen, dass die Menschen offenbar gern mehr über die Ratsarbeit erfahren würden. „Ich kriege gar nichts mit“, habe sie häufig während der vielen Unterhaltungen mit den Bürgern der Samtgemeinde Meinersen gehört.

Bildergalerie vom Wahlabend

Zur Galerie Ein langer Wahlabend mit Gewinnern und Verlierern: Die AZ zeigt Fotos.

Das ist Anlass für Single, hier künftig aktiv zu werden und zu versuchen, die Arbeit des Samtgemeinderates attraktiver und verständlicher zu gestalten. Allgemeines Ziel sei es, dass dieses Gremium wirkungsorientiert arbeitet. Ziel für Single wird es ihrer Auskunft nach sein, die Arbeit des Samtgemeinderates zugleich bürgernah zu gestalten.

Derzeit ist Single Fachbereichsleiterin beim DRK mit 850 Mitarbeitern

Als Samtgemeindebürgermeisterin übernimmt sie repräsentative Aufgaben. Gleichsam ist sie die neue Verwaltungs-Chefin im Rathaus Meinersen. Sie weiß, bei diesen Aufgaben wird ihr Ralf Heuer, Erster Samtgemeinderat, zur Seite stehen. „Er ist ein toller Verwaltungsmensch“, sagt sie und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Heuer. Trotzdem hat Single in Sachen Verwaltung auch selbst einiges vorzuweisen. Sie leitete bislang den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beim DRK mit „850 Mitarbeitern“, sagt sie. Da wurden im Laufe der Zeit „viele Projekte entwickelt und angestoßen“. Für eine neu gewählte Samtgemeindebürgermeisterin laufe es ähnlich, sieht sie Parallelen, „es sind einfach nur andere Themen“.

Von Hilke Kottlick