Meinersen

Der neue Busbahnhof am Meinerser Schulzentrum am Gajenberg ist pünktlich zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien fertig geworden. Die Samtgemeinde Meinersen feierte am Donnerstag den Abschluss der Arbeiten mit einem Scherenschnitt.

Der siebenjährige Alexander hat eine Rolle Trassierband in der Hand, als er seinen Papa Daniel Buhr, den stellvertretenden Bau-Fachbereichsleiter der Samtgemeinde, zur feierlichen Eröffnung begleitet. Doch Projektleiter Hartmut Hoefer war schneller. Er hat schon ein rotweißes Trassierband vor die Zufahrt zu den sechs Busbuchten im so genannten Sägezahnmuster gespannt. Davor versammeln sich nun Vertreter aus Politik, Verwaltung und Baufirma für den feierlichen Scherenschnitt.

Zur Galerie Meinersens Schulzentrum am Gajenberg hat einen neuen Busbahnhof: Die Samtgemeinde hat ihn am Donnerstag feierlich eröffnet nach viereinhalbmonatiger Bauzeit.

Ab Montag fahren die Busse gegen den Uhrzeigersinn auf den neuen Busbahnhof. Drei Buchten sind an der Nordseite, drei weitere gegenüber auf der Südseite. Schüler erreichen sie künftig nicht nur barrierefrei, sondern ohne die Fahrbahn kreuzen zu müssen. Das war die Motivation der Samtgemeinde, die damals zentral auf dem Platz angelegten Bussteige abzureißen. Darüber hinaus gibt es jetzt auch Wetterschutz. Warnungen aus den Schulen hat die Samtgemeinde ernst genommen und in der Mitte keinen Grünstreifen, sondern einen Zaun installiert – damit Kinder nicht einfach doch einmal quer rüber die Fahrbahnen zwischen den nördlichen und südlichen Bussteigen abkürzen.

„Ihr Lieben, es ist vollbracht“, freut sich Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single. „In kürzester Zeit wurde seit Juli umgesetzt, was 2016 das erste Mal in der Diskussion war: einen barrierefreien Busbahnhof zu schaffen.“ 1 500 Schülerinnen und Schüler steuern ihr zufolge das Zentrum am Gajenberg an, die meisten von ihnen in einem Bus.

Der neue Busbahnhof kostete rund eine Million Euro

Rund eine Million hat der neue Busbahnhof gekostet, der auch einen weiteren Lehrerparkplatz mit 20 Stellplätzen und einen Fahrradstellplatz mit zehn Bügeln hat. „Wir als Samtgemeinde hätten das gar nicht allein wuppen können“, sagt Single. 713 000 Euro kamen von der Landesnahverkehrsgesellschaft, rund 120 000 Euro steuerte der Regionalverband Braunschweig bei.

Nur eine Baufirma war an dem Auftrag interessiert

Architekt Andree Kepper freut sich nicht nur über die zeitliche Punktlandung: „Im Kostenrahmen sind wir auch geblieben.“ Das sei in jüngster Zeit ja nicht selbstverständlich. Ebenso wenig wie überhaupt eine Baufirma zu finden: Pasemann aus Knesebeck hatte das einzige Angebot abgegeben, so Hoefer.

Starten Schulen Kunstprojekte zur Gestaltung der Bushäuschen?

Unterdessen fahren noch die Bagger hin und her. Doch doch, die Arbeiten seien abgeschlossen, versichert Hoefer. „Es muss nur noch sauber gemacht werden.“ Apropos sauber: Die ersten Schmierereien habe er bereits von den weißen Wänden der Bushäuschen entfernt, berichtet Hoefer. Und spricht gleich Lehrer der Realschule in der Gruppe der Feiernden an. Die Schulen mögen doch Kunstprojekte starten, um die Wände bunt und ansehnlich zu gestalten und so weitere Schmierereien zu unterbinden. Damit habe Meinersen ja schon gute Erfahrungen gemacht.

Von Dirk Reitmeister