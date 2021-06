Meinersens Schul-Mensa langfristig auch als GmbH oder Genossenschaft denkbar

Meinersen

Geldsegen für die Samtgemeinde Meinersen: Für den Ganztagsanbau an der Grundschule Leiferde flatterte der Kommune nun ganz frisch die Bewilligung der Fördermittel ins Haus. Fachbereichsleiter Lutz Hesse informierte den Schulausschuss: „Wir haben kurz vor der Sitzung den Bescheid vom Kultusministerium bekommen. Es fließen 570 000 Euro.“

Für den Ganztagsbetrieb in den Schulen ist auch die Mittagsverpflegung ein wichtiger Baustein. Die Samtgemeinde Meinersen verfügt mit der Mensa im Schulzentrum über einen leistungsfähigen Partner. „Im Normalbetrieb vor Corona wurden dort rund 1000 Essen pro Tag zubereitet“, berichtete Hesse. Zurzeit läuft alles noch ein bisschen anders. Die Mensa kocht seit der Öffnung nach dem Lockdown vor allem für die Kindergärten, die Schulen sind noch in der Warteschleife. 450 Essen werden zubereitet, im Gymnasium startet ab Montag der freie Verkauf. Für die Grundschulen wartet man auf ein gemeinsames Votum der vier Bildungseinrichtungen. „Wenn die Inzidenzwerte stabil niedrig bleiben, ist es aber möglich, zeitnah zu reagieren“, erklärte Hesse.

Die Verwaltung möchte im Vorfeld schon die Optionen prüfen

Gerüstet sein möchte man aber auch für den Fall, dass die derzeitige Betreiberin irgendwann in der Zukunft einmal in den Ruhestand geht. „Wir möchten uns daher schon einmal mit einer Nachfolgelösung befassen und schlagen vor, zu prüfen, inwiefern der Mensabetrieb dann statt als Einzelunternehmen in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erfolgen könnte“, sagte Hesse.

Zunächst solle dafür aber die Wirtschaftlichkeit geprüft werden, auch die Qualitätssicherung sei der Samtgemeinde wichtig. Im Herbst wolle man einen Projektplan auf den Tisch legen. Für den Start der Prüfungen gab der Schulausschuss nun einstimmig grünes Licht. Hinnerk Bode-Kirchhoff (CDU) regte an, dabei auch die Möglichkeit einer Genossenschaft mit zu untersuchen.

Aus dem Schulzentrum soll ein Campus werden

Stärken möchte die Politik auch das Schulzentrum als Ganzes in Form des Campus-Gedankens. Dazu sollen Fachleute die Außendarstellung verbessern. Zunächst ist an Flyer als ersten Schritt gedacht, in den Folgejahren soll das Konzept weiterentwickelt werden. Auch Social-Media-Kanäle dürfe man nicht außer Acht lassen, merkte Bode-Kirchhoff an. Er lobte die Initiative ebenso wie Erifili Athanasiadis-Gudaras (SPD) und Carsten Schaffhauser (CDU), der allerdings darauf verwies, „andere Baustellen“ zur Stärkung des Schulzentrums wie eine bessere Busanbindung für einige Ortschaften nicht zu vergessen. Der Schulausschuss sprach sich einstimmig für den Start das Campus-Projektes aus.

Schließlich gab es auch noch grünes Licht dafür, zu versuchen, in einer gemeinsamen Initiative mit anderen Kommunen 72 000 Euro aus der Förderung des Digitalpaktes für administrative Aufgaben an den Landkreis weiterzugeben. Dort sollen für alle Kommunen gemeinsam Einstellungen erfolgen. Falls das nicht möglich sei, solle die Samtgemeinde befristete Teilzeitstellen bei sich schaffen oder externe Firmen mit den administrativen Aufgaben betrauen.

Die Ausstattung von Lehrerzimmern und Fachräumen war ein Thema

Abgesegnet wurde letztlich dann auch noch die Prioritätenliste für die Ausstattung der Schulen mit angemeldeten Bedarfen. „Eine jährlich aktualisierte und wiederkehrende Vorlage“, sagte Ausschussvorsitzende Stephanie Fahlbusch-Graber. Vorrangig ging es dabei dieses Mal um den Erwerb von Mobiliar und die Ausstattung von besonderen Räumen wie Lehrerzimmern oder Fachräumen.

Von Chris Niebuhr