Meinersens Rat vergrößert das Gewerbegebiet

Meinersen

Mehr Gewerbeflächen, ein Einzelhandelskonzept und ein Entwicklungskonzept: Meinersen will sich für die Zukunft gut aufstellen. Im Gemeinderat am Donnerstagabend wurde trotz störrischer Technik engagiert und ausführlich darüber diskutiert, wie das gelingen kann.

Sollen im Gewerbegebiet Dieckhorster Straße in Meinersen künftig Gebäude bis zu 30 Meter hoch in die Luft ragen? Ratsfrau Ingrid Seffer (CDU) hatte Bedenken, hätte gerne in die Neufassung des Bebauungsplans eine Veränderungssperre aufgenommen, was die Gebäudehöhe angeht. „Es geht doch um ein Gewerbegebiet außerhalb des Dorfes“, wunderte sich Uwe Solkan (SPD) über diesen Antrag. Pesi Daver (Grüne) meinte, es gehe bei der Höhe weniger um kompakte Gebäude, sondern vielmehr um Antennen.

„Wir sollten den Investoren nicht von vorneherein Steine in den Weg legen“

„Der Bebauungsplan gibt maximal zwei Vollgeschosse her“, verwies Gemeindedirektor Carsten Dietrich auf die Festsetzung, Bürgermeister Thomas Spanuth (CDU) fand eine Veränderungssperre schwierig, und auch Laura Hoyer (SPD) argumentierte: „Wir sollten den Investoren nicht von vorneherein Steine in den Weg legen.“ Schlussendlich segnete der Gemeinderat den Bebauungsplan auch einstimmig ab, inklusive Seffers Bitte um eine entsprechende Protokollnotiz zur Bauhöhe und Gesprächen mit den Investoren zu diesem Thema.

Damit entsteht zwischen Meinerser Weg und Dieckhorster Straße zusätzliche Gewerbefläche, das bereits vorhandene Gewerbegebiet wird planerisch den aktuellen Bedürfnissen angepasst. „Es warten bereits viele Gewerbetreibende“, teilte Spanuth mit.

Ziel eines Entwicklungskonzepts ist die langfristige Planung

Die Gruppe CDU/FDP und die Fraktion der Grünen stellte außerdem einen Antrag, ein Entwicklungskonzept für die weitere langfristige Entwicklung des Gewerbegebiets erstellen zu lassen. „Die Verwaltung sieht darin keine Notwendigkeit, denn das, was notwendig ist für eine weitere Entwicklung, ist bereits beplant“, so Dietrich. Das sah Spanuth anders: „Das letzte Konzept stammt von 2012 und enthält die Aussage, dass Meinersen keine weitere Gewerbefläche benötigt – das ist überholt.“ Jana Laske (CDU) unterstützte ihn: „Der Rat sollte auch mittel- und langfristig denken und Visionen aufbauen.“ „Ich finde, dass wir da Geld verbrennen, zumal auch noch ein interkommunales Gewerbegebiet im Gespräch ist“, widersprach Wilfried Voiges (SPD). Eine klare Ratsmehrheit sprach sich allerdings dann doch dafür aus, 7 500 Euro Planungskosten für ein solches Konzept in den Haushalt aufzunehmen.

Weitere Ratsbeschlüsse Ganz am Ende der dreieinhalbstündigen Sitzung hatte der Gemeinderat noch einen schweren Brocken zu bewältigen, den Haushaltsplan. „Das strukturelle Defizit vergrößert sich, die Kämmerei empfiehlt Einsparungen“, mahnte Gemeindedirektor Carsten Dietrich vorsichtig. Ein Teil der Lücke hängt mit einer Steuerschätzung vom Oktober zusammen, wonach der Anteil der Einkommensteuer für die Gemeinde um 577 000 Euro sinkt. Vielleicht ein Grund mit dafür, dass die Ratsmehrheit mit elf Ja-Stimmen bei sieben Nein und vier Enthaltungen die 450 000 Euro für den Ausbau des Schwarzen Wegs in Ohof aus dem Haushalt nahm. „Wir sollten erstmal nur die Planungskosten einstellen. Wenn wir dann doch die komplette Summe brauchen, stellen wir einen Nachtragshaushalt auf“, hatte Ingrid Seffer (CDU) vorgeschlagen. Der Gesamthaushalt wurde einstimmig verabschiedet. Ebenfalls einstimmig befürwortete der Gemeinderat einen Kooperationsvertrag zum Glasfaserausbau mit dem Anbieter FNOH. Der TuS Seershausen/Ohof bekommt einen Zuschuss von einem Drittel der Kosten zur Sanierung des B-Platzes, maximal 3 000 Euro. Auch der Trägerverein des Dorfgemeinschaftshauses Seershausen bekommt Geld für eine neue Küche im Dorfgemeinschaftshaus – maximal 3 100 Euro. Zur insektenfreundlichen Gestaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Pflanzstreifen in Form von Blühstreifen stellt der Rat 8 000 Euro bereit. Die Flächen sollen im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss noch definiert werden, der Nabu wird um fachlichen Rat zur Gestaltung und Pflege dieser Flächen gebeten. Der Wasserspielplatz soll wieder hergestellt werden, und zwar möglichst zeitnah. Als Standort hatte die Gruppe CDU/FDP mit den Grünen den Bolzplatz am Eichenkamp vorgeschlagen. 15 000 Euro stehen im Haushalt. Und der Kulturverein bekommt für dieses Jahr noch keine 15 000 Euro Zuschuss für den Ankauf einer Bühne, sondern 5 000 Euro, um erstmal eine Bühne zu mieten.

Die Kaufkraft soll in der Gemeinde bleiben

Die Kaufkraft soll im Ort bleiben: Die Gemeinde Meinersen will ein Einzelhandelskonzept erstellen. Quelle: Sebastian Preuß

Und noch ein Konzept soll es geben, ein Einzelhandelskonzept. „Wir als Gemeinde wollen uns dem Wettbewerb im Handel stellen und die vorhandene Kaufkraft in unserer Gemeinde behalten. Dabei ist uns eine wohnortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig“, heißt es im Antrag von CDU/FDP und Grünen dazu. Ingrid Seffer beantragte, 15 000 Euro dafür in den Haushalt aufzunehmen. „Das ist ein Haufen Geld, und ich sehe noch keine Versorgungslücke, also keinen Handlungsbedarf“, gab Solkan zu bedenken. „Für die Erweiterung von zentrumsrelevanten Angeboten wie beispielsweise Tierfutter oder Baumarkt ist vom Regionalverband ein solches Konzept gefordert“, erklärte Dietrich die Notwendigkeit, der Rat stimmte mit vier Enthaltungen zu.

Von Christina Rudert