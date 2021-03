Meinersen

Die Samtgemeinde Meinersen bekommt ein Corona-Testzentrum. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka betonte im Rat: „Wir sind dabei nun einen großen Schritt weiter.“ Das Zentrum werde im Kulturzentrum Meinersen eingerichtet und solle zügig nach Ostern an den Start gehen. Einen entsprechenden Antrag zur Einrichtung von Testzentren hatten SPD und Linke gestellt, er war von den Ereignissen überholt worden und konnte zurückgezogen werden.

Montzka erläuterte, das Testzentrum werde einen Betrieb von 20 Stunden in der Woche, auch samstags anbieten. Zunächst wolle man zwei Teststationen einrichten, gegebenenfalls bei Bedarf eine dritte. In der kommenden Woche finde dazu ein erster Vor-Ort-Termin mit dem Testanbieter statt, nach Ostern solle das Zentrum dann den Betrieb aufnehmen. Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) betonte, Testzentren gehörten in Wohnortnähe für die Menschen. Montzka ergänzte, dass – sobald weitere Kapazitäten ermöglicht würden – auch ein zusätzliches Zentrum in der Samtgemeinde denkbar sei.

Samtgemeinde Meinersen soll „Sicherer Hafen“ werden

Neben all den Problemen und Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie gibt es aber auch noch andere wichtige Themen. Der Samtgemeinderat gab auf Antrag von SPD, Grünen und Linken grünes Licht für die Bearbeitung eines Antrags, die Samtgemeinde Meinersen zum „Sicheren Hafen“ zu deklarieren. Dieter Michel-Weinreich (Linke) sagte: „Das ist unser erklärtes Ziel. Wir übernehmen damit Verantwortung und heißen Geflüchtete bei uns willkommen. Als sicherer Hafen nehmen wir auch mehr Menschen auf, als wir eigentlich müssten.“ Pesi Daver (Grüne) ergänzte, man dürfe diese Menschen nicht vergessen neben all den Problemen der Pandemie. Samtgemeindebürgermeister Montzka begrüßte den Antrag, gab aber für die späteren Beratungen im Fachausschuss auch zu bedenken, dass die notwendigen finanziellen Ressourcen je nach Beschluss zu Lasten der Samtgemeinde gehen und sich schnell auf eine Viertelmillion Euro summieren könnten.

Die Kindertagesstätten in der Samtgemeinde sind seit Freitag wieder im Notbetreuungsbetrieb. Der Landkreis Gifhorn hatte die Corona-Notbremse gezogen und war erneut in den Lockdown gegangen. Der Samtgemeinderat beschloss daher, für die wenigen Öffnungstage der Kitas im März keine Änderung vorzunehmen an dem bisherigen Kostenverzicht gegenüber den Eltern. Weiterhin sprachen sich die Politiker dafür aus, je nach weiterer Entwicklung bei Einschränkungen des Regelbetriebs auch weiterhin auf die vollen oder die Hälfte der Kosten zu verzichten.

Ratsmitglieder bekommen fünf Euro pro Monat für die Nutzung privater digitaler Endgeräte für ihre Arbeit

Für die Nutzung privater Endgeräte für die Ratsarbeit soll es künftig eine monatliche Pauschale für die Ratsmitglieder von fünf Euro geben. Durch diese Regelung kann die Samtgemeinde darauf verzichten, Geräte für die Ratsarbeit zu beschaffen und entsprechende Wartungsverträge zu schließen. Montzka erläuterte, auf diese Weise spare man rund 80 000 Euro.

Ein Antrag zur Anpassung des Förderplanes für die öffentliche Jugendarbeit um Strategien in Pandemiezeiten schließlich landete mit knapper Mehrheit im Fachausschuss. Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) meinte, der Ausschuss müsse sich jetzt mit der Thematik befassen, da man nicht wisse, wie lange die Pandemie noch andauern werde. Die Jugendarbeit liege abgesehen von einigen kreativen coronagerechten Angeboten derzeit leider noch relativ brach. Fachbereichsleiter Lutz Hesse verwies darauf, dass die unterjährige Anpassung des Förderplanes ohnehin ein Bestandteil des Planes sei, daher könne man sich auch ohne den Antrag im Ausschuss damit befassen. Es gab 13 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen bei 16 Ja-Stimmen für den Antrag.

Offiziell bestätigt: Sven-Jürgen Mayer bleibt Samtgemeindebrandmeister

Schließlich gab es noch zahlreiche Ernennungen von Führungskräften in den Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen. Wichtigste Funktion war die des Samtgemeindebrandmeisters: Sven-Jürgen Mayer wurde für eine neue Amtszeit von sechs Jahren ernannt, die offiziell im April beginnt.

Von Chris Niebuhr