Klage gegen Windkraft-Park

Sie kämpfen nicht gegen Windmühlen, wohl aber gegen den Bau eines Windparks bei Seershausen. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka und der Meinerser Gemeindedirektor Carsten Dietrich machen sich stark für Seerhausen. Wie lange im Vorfeld versprochen, werden sie gegen den Bau eines Windparks und damit auch gegen die dafür erforderlichen Baugenehmigungen des Landkreises klagen. Und damit könnte es jetzt schnell gehen. Denn das geänderte Raumordnungsverfahren für neue Windkraft-Flächen des Regionalverbands Großraum Braunschweig sollte Montzka zufolge bereits im März veröffentlicht werden. „Das ist bislang aber noch nicht geschehen, wir warten täglich darauf“, sagt er. Wird es veröffentlicht, ist es gültig. Und dagegen angehen wollen Montzka und Dietrich per Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Die Zeit drängt

Die Inhalte der Klageschrift gegen den Bau eines Windparks im Westen von Seershausen sind Montzka zufolge längst gemeinsam mit Dirk Pollmeier und Wolfgang Nicks, Vertreter der Bürgerinitiative gegen Windkraft in Seershausen, zusammen getragen und dann von den Justiziaren verarbeitet worden. Die Klageschrift soll per Eilantrag dem Gericht zugestellt werden. Die Zeit drängt: „Die Investoren der Windparks stehen bereits in den Startlöchern.“ Erhalten sie mit der Baugenehmigung grünes Licht vom Landkreis, „dann geht es los“. Genau das soll vermieden werden mit schlagkräftigen Argumenten vor Gericht und „einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz“.

Entwicklungskonzept in Gefahr

Als einen der wichtigsten Gründe gegen den Bau eines Windparks bei Seershausen sieht Montzka dabei das Entwicklungskonzept der Gemeinde und damit verbunden eine mögliche Ausdehnung des Ortes in Richtung Westen. Entstehe dort ein Windpark, sei diese Ausdehnung nicht mehr gegeben. Mindestabstände von den Windrädern zur Wohnbebauung wären nicht mehr einzuhalten. Weiteres Argument seien die Planungshoheit und die Abstände zu anderen Windkraftanlagen. Dabei zählt er unter anderem Windräder in Uetze oder Böckelse auf.

Es gäbe einen anderen Standort

Wie bereits im Vorfeld greift Montzka einmal mehr eine andere Potentialfläche für Windkraft auf. Sie liegt in der Stölpser Heide – zwischen Seershausen und Hillerse. Dort ist seiner Meinung zufolge der richtige Platz für einen Windpark. Niemand werde dort durch Windräder gestört, außerdem gebe es da bereits die Abwasser-Berieselung. Das habe der Regionalverband nicht bedacht. Anlass für Montzka, von „erheblichen Abwägungs-Fehlern“ zu sprechen.

Auswirkungen aufs Schulzentrum

Weiteres Argument vor Gericht ist Montzka zufolge das Schulzentrum am Gajenberg. Darauf hätte ein Windpark „erhebliche Auswirkungen“. Der Samtgemeindebürgermeister verweist dabei auf den „Schutzbedarf“ von Schülern und Lehrern.

Hubschrauber-Tiefflugstrecke

Und er nennt einen weiteren Grund, einen Windpark im Westen von Seershausen abzulehnen. Danach liegt das vom Regionalverband bestimmte Gelände für die Windräder bei Seershausen direkt in einer Hubschrauber-Tiefflugstrecke des Heeresregiments der Bundeswehr auf dem Heeresflugplatz Faßberg. „Der Korridor dafür ist drei Kilometer breit und reicht bis kurz hinter Seershausen“, zieht der Samtgemeindebürgermeister „ein letztes Ass aus dem Ärmel“.

