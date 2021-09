Meinersen setzt Projekt fort: Eine Form von Wertschätzung für die Kindertagespflege

Meinersen

Die Kommunalwahlen sind vorüber, der neue Rat aber noch nicht im Amt – und fürs Samtgemeindebürgermeisteramt steht die Stichwahl sogar noch aus. Folglich musste der bisherige Samtgemeinderat mit dem alten Chef Eckhard Montzka am Donnerstagabend noch einmal ran.

Seit 2018 gewährt die Samtgemeinde Meinersen Kindertagespflegerinnen und -pflegern einen jährlichen Zuschuss zur Qualitätssicherung und -entwicklung in Höhe von 100 Euro pro Betreuungsvertrag. Dieses Projekt war vom Rat zunächst auf vier Jahre begrenzt worden, es läuft zum Jahresende aus. Aus Sicht der Verwaltung ist es positiv aufgenommen worden: „Wir haben viele Danksagungen dafür erhalten, dass wir der Kindertagespflege mehr Wertschätzung entgegen bringen“, sagte David Radke, Vizeleiter des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales.

„Die Kindertagespflege ist flexibler als jeder Kindergarten“

Auch wenn kein Plus bei der Zahl an Kindertagespflegerinnen und -pflegern zu verzeichnen sei, könne man doch zufrieden sein mit dem Projekt, sagte Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD): „Es ist ein großer Schritt.“ Dem stimmte Ilse-Marie Schmale (CDU) zu, da es im Gegensatz zu anderen Samtgemeinden gelungen sei, die Zahl zumindest stabil zu halten. „Das ist wichtig, denn die Kindertagespflege ist flexibler als jeder Kindergarten“, sagte sie. Der Rat stimmte geschlossen für die Verlängerung des Projektes.

Der alte Hillerser Container ist längst ausrangiert: Sein Nachfolger bleibt als Puffer für Betreuungsengpässe an der Kita stehen. Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Im August 2017 ist das ehemalige Kindergartengebäude in Hillerse reaktiviert worden, um den Überhang an Krippen- und Kindergartenkindern aus Hillerse und Leiferde betreuen zu können. Der alte Container jedoch war marode und musste durch einen neuen Mietcontainer für eine Krippengruppe ersetzt werden. Diese wechselt jetzt zwar planmäßig in den Leiferder Kitaneubau. Laut der Verwaltung ist es aber erstrebenswert, den von der Raumaufteilung idealen und mit dem Kitagebäude verbundenen Container weiterhin zu nutzen. Man benötige ihn dort für die Arbeit mit Kleingruppen und als Puffer bei künftigen Betreuungsengpässen.

Der Container wird für 36.000 Euro gekauft

Es wäre allerdings wirtschaftlicher, den Container zu kaufen, erklärte die Verwaltung. Dem schloss sich der Rat einstimmig an. Er bewilligte dafür im laufenden Haushaltsjahr 36 000 Euro außerplanmäßig.

Die Kostenentwicklung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde einschließlich der Betriebskostenabrechnung fürs Jahr 2020 nahm der Rat zur Kenntnis. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka berichtete zudem, dass man Lüftungsanlagen für die Grundschulen sowie Haupt- und Realschule bestellt habe. 225 000 Euro waren dafür vorgesehen. „Wir sind von den Kosten her aber deutlich darunter geblieben“, sagte er. Geliefert werden die Anlagen allerdings wohl erst im Dezember oder Januar.

4472 Euro für den Nabu-Kreisverband zur Unterstützung des Freiwilligendienstes

Bekommt einen Zuschuss: Die Samtgemeinde unterstützt den Nabu Kreisverband für den Freiwilligendienst. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Dem Nabu-Kreisverband bewilligte der Samtgemeinderat einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 4472 Euro. Die Mittel werden außerplanmäßig im laufen Haushaltsjahr bereitgestellt. Sie fließen in den Freiwilligendienst, der wegen der Corona-Pandemie nicht im üblichen Maß über Veranstaltungen und Schul-AGs finanziert werden konnte. „Der Nabu ist sehr aktiv. Wir profitieren alle von seiner Arbeit“, freute sich Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) über den einstimmigen Beschluss zur Förderung des Vereins.

Eine Erinnerung ans Hillerser TLF von 1957 Das alte Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 der Hillerser Feuerwehr wird gemäß Ratsbeschluss von 2019 durch einen Schlauchwagen SW 500 ersetzt. Das TLF 16/24, Baujahr 1957, war das älteste aktive Einsatzfahrzeug in ganz Niedersachsen, Reparaturen jedoch mangels Ersatzteilen schwierig und kostspielig. Zunächst wollte der Förderverein der Feuerwehr es übernehmen. Ende Mai teilte der Verein mit, dass er inzwischen davon absehe. Die Verwaltung möchte es nun über die Internetplattform zoll-auktion.de versteigern – Startgebot: 20 000 Euro bei einem gemäß Wertgutachten aktuellen Marktwert von 26 000 Euro. Hillerses Feuerwehr identifiziert sich sehr stark mit dem alten TLF 16/24. Es findet sich dort auf diversen Wappen, Emblemen und Kleidung wieder. Daher sprach sich die Verwaltung dafür aus, dass die Feuerwehr auf Kosten der Samtgemeinde ein Miniaturmodell anfertigen lassen darf. Die Brandschützer wünschten sich dafür bis zu 5000 Euro. Der Samtgemeinderat jedoch folgte dem Beschluss des Samtgemeindeausschusses, der dafür „bis zu zehn Prozent der Verkaufserlöses“ veranschlagte.

Rückblickend auf seine sechsjährige, demnächst endende Amtszeit dankte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka Rat und Verwaltung für die „stets gute und sachorientierte“ Arbeit. „In manchen Gemeinden geht es leider anders zu“, sagte er. Dort kommuniziere man oft mehr über Anwälte als im direkten Miteinander. Er hoffe jedenfalls, dass der neue Rat sich am alten orientiert und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzt. Stellvertretend für den Rat erwiderte Vorsitzender Wilfried Voiges den Dank: „Wir haben gern mit der Verwaltung als Team gearbeitet und immer fair diskutiert.“

Von Ron Niebuhr