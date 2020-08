Meinersen

Die Gemeinde Meinersen ist einen Ausflug wert. „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen“, sagen die Einheimischen dann auch mit mächtig viel Stolz auf ihre Heimat. Nicht ohne Grund – wie ein Ausflug durch die Gemeinde an der Oker zeigt.

Besuch der Traditionsinsel

Während einer Meinersen-Tour gehört die Besichtigung der historischen Traditionsinsel zum Pflichtprogramm. Zur Traditionsinsel gehört die Okermühle. Sie wurde 1974 stillgelegt. Seit 1994 wird dort Strom per Kaplanturbine erzeugt. Das gegenüber liegende historische Künstlerhaus wurde ehemals als Dienstsitz des Amtes Meinersen errichtet. Später diente es als Kindergarten, heute wirken dort Kunstschaffende aus dem In- und Ausland im Rahmen von Stipendien. Ebenfalls zur historischen Insel gehört das Pforthaus. Errichtet auf dem selben Grundstück wie das Künstlerhaus, wurden in dem alten Gebäude früher Diebe und Verbrecher verurteilt, es diente als Amtsgericht, heute ist es ein sorgsam restauriertes Wohnhaus. Letztlich gehört noch das gegenüber liegende Meinerser Rathaus zur historischen Traditionsinsel. Das ehemalige Amtsschreiberhaus wurde 1745 gebaut, bei Auflösung des Amtes wurde darin eine Landwirtschaftsschule eingerichtet. Ab 1965 beheimatete dieses Haus die Polizeistation, 1971 bezog die Samtgemeinde-Verwaltung die attraktiv renovierten Gemäuer.

Auf Kultur folgt Natur

Auf Kultur folgt Natur. Keine zwei Minuten Fußweg braucht es, bis der Spaziergänger den Naturpfad an der Oker im Schleusenweg betritt – direkt gelegen am ehemaligen Antiquitäten-Café an der Oker. Auf etwa 1,4 Kilometer Länge führt der Pfad vorbei an der Fischtreppe, an Teichen und am Mühlengraben der Oker entlang. Schwerpunkt dabei ist der Fischpass, der die Durchgängigkeit des Flusses für Wanderfische wie Lachs, Aal und Forelle ermöglicht. Natur pur – der Weg entlang der Oker bietet Lebensraum für Flora und Fauna und ist damit zugleich ein Lehrpfad für jeden Spaziergänger, der offenen Auges die Natur erkundet.

Der Naturpfad endet am Okerwehr. Dort wählt der Spaziergänger entweder einen etwas längeren Umweg über Wiesen und Felder und geht letztlich linker Hand mitten durch Meinersen zurück zum Parkplatz. Zu empfehlen ist es aber, die gleiche Strecke wieder zurück zu gehen – ganz gemächlich um dabei in Ruhe die Infos zu studieren, die an den Wegrändern über Lachs und Eisvogel, Libelle und Fischpass informieren.

Ein paar Runden im Waldbad

Im Anschluss ist Zeit für ein gutes Mittagessen im Ort und dann vielleicht für eine bisschen Bewegung. Die gibt es im idyllisch gelegenen Waldbad, etwa drei Kilometer entfernt am Schulzentrum Meinersen. Hier findet der Besucher Ruhe auf der Liegewiese unter den Eichen oder er zieht ein paar Runden im 26 Grad warmen Wasser der Becken. Weiter geht es am Nachmittag nach Böckelse zum Bauernhofcafé. Kinder und Erwachsene gleichermaßen erleben dort eine tierische Überraschung – eine 15-köpfige Alpaka-Herde. Und während sich die Eltern über Kaffee und Kuchen freuen, wartet Action auf den Nachwuchs. Der kann jetzt nämlich Gas geben – auf dem Hof des Cafés per Bobby-Car oder Tret-Trecker. Egal, was – Hauptsache es macht Spaß.

Das sollten Sie wissen Die Anreise: Die Traditionsinsel und den Naturlehrpfad in Meinersen erreichen Besucher über die B 188 von Westen kommend. Auf dem Hof der Okermühle, Hauptstraße 3, kann ebenso geparkt werden wie vor dem gegenüber liegenden Künstlerhaus, Hauptstraße 2. Am Ortseingang führt die Hauptstraße über die Oker. Da die Brücke saniert wird, ist sie nicht passierbar. Radler und Fußgänger gelangen aber über die parallel verlaufende kleine Brücke über die Oker in den Ortskern. Das ist aber erst zum Mittagessen erforderlich. Die Gastronomie: Zu empfehlen ist von 10.30 bis 22 Uhr für Pizza-, Parmaschinken- oder Spaghetti-Liebhaber, für Salat- oder Steak-Freunde das italienische Restaurant Localino in der Hauptstraße 30 A. Richtig sind dort auch Leckermäuler, die bei selbst gemachtem Eis kaum widerstehen können. Reservierungen unter Tel. (0 53 72) 97 44 74. Das Freibad: Wer nach dem Essen ein wenig Abkühlung sucht, findet sie im Waldbad Meinersen, Am Gajenberg 4. Die Öffnungszeiten dort sind Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr und wochentags von 8 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. Telefon: (0 53 72) 53 24. Besuch bei den Alpakas: Auch der Abstecher in das etwa fünf Kilometer entfernte Dorf Böckelse in der Gemeinde Meinersen lohnt sich. Wer Spaß an exotischen Tieren hat, kann dort eine Alpaka-Wanderung buchen. Dafür sind Vorabanmeldungen erforderlich. Infos dazu gibt es im Bauernhofcafé, Unter den Eichen 6, unter Tel. (0 50 82) 434. Die Kosten für eine einstündige Wanderung betragen für zwei Personen 20 Euro pro Person und ab drei Personen für eine zweistündige Wanderung 30 Euro pro Person. Auf keinen Fall versäumen sollten die Ausflügler in Böckelse einen Besuch des Cafés. Das ist am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr und an anderen Tagen nach Vereinbarung geöffnet. Auf jeden Fall probieren müssen Sie dort die selbst gebackenen Torten – aber Achtung: die Kuchenstücke sind so riesig, dass nicht jeder diesen Portionen gewachsen ist.

Von Hilke Kottlick