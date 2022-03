Meinersen hilft: Großaktion für die Ukraine

Meinersen

Unterstützung für die kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine kommt jetzt auch aus der Region Meinersen. Eine anfangs vierköpfige Gruppe um den Ratsherrn Hinnerk Bode-Kirchhoff tat sich spontan zusammen, um zu helfen. „Uns alle betrifft der Krieg in der Ukraine und macht uns sehr betroffen“, sagt Bode-Kichhoff. „Wir möchten in dieser Gruppe versuchen, Hilfe zu organisieren, bei Bedarf Unterkünfte zu stellen und vieles mehr.“

Zum Kern der Gruppe gehört außer Bode-Kirchhoff auch die Ukrainerin Olga Müller, die seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt, Hartmut Kleiß, Unternehmer mit Geschäftskontakten in die Ukraine, sowie Katja Marinak, eine Ukrainerin aus Cernivi.

Blick zurück: Der erste Hilfstransport aus Gifhorn in die ukrainische Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwski. Quelle: Archiv

Die ersten beiden Lastwagen starten am 8. März

Erster Schritt der Helfer: Sie gründeten eine WhatsApp-Gruppe, trafen sich zum Zoom-Call und machten gleich Nägel mit Köpfen. Kleiß bringt am 8. März zwei Lastwagen auf den Weg in die Ukraine. Außerdem ist geplant, einen Hilfstransport über Rumänien an die ukrainische Grenze zu bringen. Und zwar von einem Bekannten, der nach Angaben von Bode-Kirchhoff nach wie vor gute Kontakte in die Ukraine hat und über ein Netzwerk ihm bekannter Landwirte aus Holland, Belgien, Deutschland und ukrainischen Freunden Hilfe organisiert. „Es ist also gewährleistet, dass die Spenden direkt dort ankommen und den Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden“, ist der Höfener Bode-Kirchhoff überzeugt.

Um die Organisation zu strukturieren, gründeten die Aktiven zudem unter dem Slogan „Meinersen hilft“ vier Ukraine-Untergruppen: eine Medien-, eine Sammel- und eine Transportgruppe sowie eine Zimmervermittlung.

Es werden nur bestimmte Spendengüter gesammelt

Um eine reibungslose Übergabe in der Krisenregion zu gewährleisten, haben sich die Akteure aus der Region Meinersen entschlossen, nur bestimmte Spendengüter zu sammeln: Luftmatratzen, Iso-Matten, Thermodecken oder Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Kästen, Windeln, Hygiene-Artikel für Frauen, Langzeitlagerprodukte (Müsli, Konserven in Eisendosen, kalorienreiche Riegel).

Im Kulturzentrum Meinersen können Spenden abgegeben werden am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 16 Uhr, am Freitag, 4. März, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 5. März, von 10 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Uhrzeiten nimmt auch die Familie Bode-Kirchhoff in Höfen 1, 38536 Meinersen, Spenden an. Diese Adresse kann auch für entsprechende Lieferungen per Paket angegeben werden.

Das ist das Spendenkonto:

Auch der Flüchtlingshilfeverein Meinersen um Ulf Neumann ist jetzt mit im Boot. Es gibt ein Spendenkonto des Vereins Aktiv für Menschen bei der Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark, DE91 2579 1635 0271 2628 01. Das Stichwort lautet „Ukraine“. Wer über dieses Konto spendet, kann eine Spendenquittung bekommen.

Von Hilke Kottlick