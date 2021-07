Meinersen bekommt einen neuen Wasserspielplatz

Meinersen

Lange Jahre war der Wasserspielplatz am Naturlehrpfad in Meinersen beliebtes Ausflugsziel nicht nur für Mütter und Kinder, sondern auch für zahlreiche Kinder und Jugendliche. Immer wieder zog es Jung und Alt zum Wasser, immer wieder gab es jedoch auch Ärger – der Spielplatz war von Vandalismus betroffen. Der war jedoch laut Carsten Dietrich, Gemeindedirektor in Meinersen, nicht der Grund für den Abbau der Zerstörung. Auslöser sei vielmehr die unmittelbare Nähe der vorbei fließenden Oker „vis-a-vis des Wasserspielplatzes“ gewesen und die Gefahr, dass dort ein Kind ertrinken könnte. „Abbau“ lautete dann auch das Fazit der politischen Beratungen. „Aufbau“ ist jetzt angesagt – „auf dem Bolzplatz im Eichenkamp in Meinersen“, sagt Dietrich.

Geräte sind in tadellosem Zustand

Die eingelagerten Geräte des Wasserspielplatzes sind „in tadellosem Zustand“ und können laut Dietrich wieder verwendet werden. Aufgebaut werden sollen sie auf dem Bolzplatz im Eichenkamp, laut Dietrich ist geplant, den Wasserspielplatz dort von einem flachen Wall zu umgeben. Dabei soll eine Öffnung zum Weg des Eichenkamps eingeplant und es sollen vielleicht weitere Spielgeräte integriert werden. Der Investor des geplanten und nahe des Eichenkamps gelegenen Areals Kreuzkamp – eine Wohnanlage für Familien und Senioren – hat Dietrich zufolge zugesagt, beide Areale – Kreuzkamp und Eichenkamp – mit einer Brücke zu verbinden. So könnte laut Dietrich im Eichenkamp nicht nur der Wasserspielplatz wieder aufgebaut, sondern gleichsam mit einen Boule-Platz und vielleicht einem Schachspiel für Senioren gekoppelt werden. Der Meinerser Gemeindedirektor sieht darin eine Verbindung für Jung und Alt auf einem Platz, der in Meinersens Dorfmitte entstehen soll.

Ob ein Zaun für die Umfriedung oder die Erdarbeiten für die Modellierung des Walls – einiges muss für das Projekt aber noch gestemmt werden. Und ein Wasserspielplatz ohne Wasser erfüllt auch nicht unbedingt die Wünsche der Kinder. Also wird der Wasserverband noch dafür sorgen, dass die Mädchen und Jungen auch ordentlich matschen können. Außerdem ist laut Dietrich die Anlage eines kleinen Bachlaufs geplant. Das Projekt soll dem Gemeindedirektor zufolge jetzt zeitnah umgesetzt werden. „Vieles hängt vom Auftragsvolumen der beteiligen Firmen und der Lieferung der Baumaterialien ab.“ Dietrich hofft darauf, dass der Startschuss Ende August oder Anfang September fallen kann.

Mehrgenerationen-Platz in Meinersens Mitte Alt und Jung auf einem Platz: „Eine schöne Sache“, findet Meinersens Gemeindedirektor Carsten Dietrich. Er berichtet, dass er im Sommerurlaub auf Borkum Boule-spielende Senioren beobachtet hat, und freut sich, dass ein ähnliches Angebot am Eichenkamp in Meinersen geplant ist. Dazu kommt der alte Wasserspielplatz, der dort neu aufgebaut wird, und vielleicht gibt es dort noch weitere Spielgeräte. Für Erwachsene ist zudem ein Schachbrett im Gespräch. Etwas Besonderes – ein Mehrgenerationen-Platz in Meinersens Mitte.

Ehrenamt mit im Boot

Die Höhe der Kosten steht noch nicht fest. Wohl aber, dass die Aktiven des Bauhofs in Meinersen einige Arbeiten übernehmen werden. Und auch die Meinerser Landmänner haben Dietrich zufolge schon signalisiert, dass mit ihnen zu rechnen ist – „sie bauen den Zaun und damit kommt auch das Ehrenamt mit ins Boot“.

Von Hilke Kottlick