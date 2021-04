Meinersen bekommt ein Haus der Jugend: Fördermittel bewilligt

Meinersen

Ein Haus für die Jugend mitten in Meinersen: In der Küche dampfen die Nudeln auf dem Herd. Im Beratungszimmer gibt es Tipps von der Jugendpflege. Im Freizeitraum liefern sich die Mädchen und Jungen ein Tischtennis-Match, spielen eine Partie Pool Billard oder tragen am Kicker ein Turnier aus. Es sind Gedankenspiele – und die zerplatzen nicht wie eine Seifenblase im Wind, sondern werden wahr. Ein nagelneuer Jugendtreff soll schon im Juni kommenden Jahres seine Pforten am selben Standort in der Schmiedestraße öffnen, an dem derzeit noch der alte Treff auf wackeligen Mauern steht.

Möglich macht den Bau ein Förderbescheid. Der flatterte jetzt der Samtgemeinde ins Haus. Es fließen EU-Fördermittel in Höhe von 500 000 Euro für den Abriss des alten und den Bau eines neuen Gebäudes.

Haus der Jugend in Meinersen: Geplant sind ebenerdig eine Küche, Ess-, Sanitär- und Beratungsraum und ein großzügiger Freizeitbereich mit einem Kicker, Tischtennis und Pool Billard. Quelle: Hilke Kottlick

60.000 Euro Eigenmittel – 500.000 Euro Förderung

„Ich freue mich, dass dieses politisch umstrittene Projekt jetzt Wirklichkeit wird“, sagte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka. Als Haus der Jugend entstehe eine kleine, ebenerdige Variante. Er bezifferte die Kosten dafür auf 560 000 Euro. Mit der Förderung von 500 000 Euro entstehe in Meinersen somit für 60 000 Euro an Eigenmitteln eine „gute Grundlage für die Jugendarbeit“.

„Als Bürgermeister freue ich mich, dass jetzt die Jugendarbeit angesichts der 4000 Einwohner hier gefestigt wird“, sagte Thomas Spanuth. Auf die Nutzungsmöglichkeiten der Räume im künftigen Haus der Jugend in Meinersen verwies Lutz Hesse, Chef des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales. Danach seien neben der Offenen Jugendarbeit unter anderem auch verlässliche Ferienbetreuung, Ferienspaßangebote, Beratungen, Offene Sprechstunden, Bewerbungstrainings und Kooperationen mit dem Landkreis Gifhorn geplant.

Zu weit zum Schulzentrum

Ein Haus der Jugend am Schulzentrum oder im Meinerser Ortskern? „Im Vorfeld haben wir die Mädchen und Jungen nach ihrer Meinung gefragt“, sagte Maria Götze von der Jugendpflege der Samtgemeinde. Tenor dabei sei es gewesen, dass die Jugendlichen ein Treff-Angebot im Meinerser Ortskern bevorzugen – „weil es zu weit zum Schulzentrum ist, am Abend keine Busse mehr fahren und der Treff in Meinersen einfach zentraler gelegen ist.“

Von Hilke Kottlick