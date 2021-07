Meinersen

Der erste Funke der Idee flammte beim Doppelkopfspiel auf – die beiden ehemaligen Arbeitskollegen Karl-Heinz Hornbostel aus Meinersen und Dr. Heinz-Werner Weinrich aus Sülfeld kreierten den Plan, Deutschland einmal mit dem Fahrrad zu umrunden. Weitere Mitstreiter fanden sich bald ein. Letztlich bestand die Gruppe aus zehn Personen, die allesamt strampelten – fünf Jahre lang in sieben Etappen, insgesamt rund 4000 Kilometer weit. Dieses Ziel haben die sportlichen Radler jetzt erreicht. Jetzt ruhen sich die Stahlrösser ebenso wie die Pedaltreter im jeweiligen Heimathafen aus.

„Der Startschuss fiel vor fünf Jahren“, blickt Karl-Heinz Hornbostel zurück. Gemeinsam mit Weinreich radelte er eine Tour von Wismar nach Heringsdorf. Damals wurde laut Hornbostel die Idee konkretisiert, einmal um die Bundesrepublik zu radeln. Weinreich und Hornbostel ertüftelten daraufhin sieben Etappen von jeweils etwa 700 Kilometern. Sie kümmerten sich um Unterkünfte, Strecken und Radwege, und los ging es – in Gruppen aufgeteilt, nahmen sich die zehn Radler pro Jahr jeweils zwei Strecken vor.

Abschluss-Feier in Meinersen Zehn Radler beteiligten sich an der Deutschland-Umrundung. Mit dabei waren aus Meinersen Karl-Heinz Hornbostel, Mechthild und Wolfgang Bayer, Tanja und Frank Gerlof, Horst Mühl und Manfred Ebker. Aus Sülfeld radelte Dr. Heinz-Werner Weinrich mit, aus Ehmen Rolf Großjohann und aus Rühen Karla Beer. Den Abschluss ihrer Tour feiern allesamt im August im Hofbräu-Eck in Meinersen.

Das hat Nerven gekostet

Hatte Hornbostel anfangs noch das gute alte Fahrrad vorgezogen, freute er sich später – wie er schmunzelt – bei so mancher Steigung doch über die Aufrüstung mit einem E-Bike. Dabei zog es die Radler aus Niedersachsen zumeist auf Radwegen entlang der Flüsse. Sie fuhren von Regensburg nach Görlitz, besuchten Lindau am Bodensee, radelten laut Hornborstel „durch das anstrengende aber äußert reizvolle Allgäu“ und schafften auch die „schwerste Etappe“ in Richtung Görlitz. „Da gibt es keine Radwege“, blickt der Meinerser zurück. Die Gruppe musste auf Feldwege und sogar auf die Bundesstraße ausweichen. Ausgerechnet dabei stürzte einer der Radler und fiel laut Hornbostel glücklicherweise nach rechts und nicht auf die Fahrbahn vor einen Lastwagen. „Passiert ist ihm Gott sei dank nichts“, so der Meinerser. Aber er sagt auch: „Das hat Nerven gekostet.“

Die unterschiedlichen Landschaften beeindruckten die Niedersachsen. Selbst am sonst belebten Rhein gab es laut Hornbostel Einsamkeit zu erleben. Idylle bescherte die Allgäu-Tour den Radlern. Und zumindest von außen besichtigte die Gruppe das Märchenschloss Neuschwanstein. Total überrascht wurden die Radler laut Hornbostel dann in Regensburg. „Als wir dort eintrafen, wurden wir von einer Christopher Street Day-Demonstration empfangen.“ Dass sich Demonstranten nicht nur in Berlin, sondern auch im traditionellen Bayern für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben und Bisexuellen einsetzen, verwunderte die Radler laut Hornbostel ein wenig.

Bekanntschaften pflegen – seit 40 Jahren

Jetzt kehrten die Deutschland-Umrunder von ihrer letzten Etappen-Tour zurück. Hornbostel erinnert sich nun an den „fantastischen Blick über die Oder, die Einsamkeit der Dörfer, das See-Feeling am Nord-Ostsee-Kanal“. Wie es nun in zweiter Auflage weitergeht, steht noch nicht fest. Hornbostel denkt an weitere Radtouren – „vielleicht einmal quer durch Deutschland oder ein Trip nach Dänemark“. Sicherlich wird das Gros der Mitstreiter wieder dabei sein, denn laut Hornbostel „pflegen wir die Bekanntschaften – bereits seit 40 Jahren“.

Von Hilke Kottlick