Gedenktag für die Waldbrandkatastrophe 1975 in Meinersen: Genau 45 Jahre nach dem verheerenden Waldbrand in der Nähe von Meinersen kamen nun am Gedenkstein Vertreter der Feuerwehren und aus der Verwaltung zusammen, um an die tragischen Ereignisse zu erinnern. Bei dem Brand verloren fünf Feuerwehrleute im Einsatz ihr Leben.

Nur kleine Abordnungen aus Hohenhameln , Fallersleben und Meinersen

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Gedenkfeier in einem anderen Rahmen statt – aber nicht minder würdevoll. Während sonst an die 150 Teilnehmer dabei sind, waren es nur kleine Abordnungen aus den drei Feuerwehren Hohenhameln, Fallersleben und Meinersen. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka erklärte: „Wir haben für die Gedenkfeier eine Form gewählt, die würdevoll und dem Anlass entsprechend ist, aber auch coronagerecht.“ Kern des Gedenkens war aber auch in diesem Jahr das Niederlegen der Kränze am Gedenkstein im Wald bei Meinersen.

Kai Ludolf, Ortsbrandmeister aus Meinersen, wandte sich an die Anwesenden: „Der Gedenktag ist leider ein etwas anderer Tag als sonst. Seit März haben wir eine neue Gefahr, mit der wir es nur mit der nötigen Vorsicht aufnehmen können.“ Doch auch wenn die Gedenkfeier aufgrund der Pandemie nicht in der gewohnten Form stattfinden könne, dürfe der Dank für den Einsatz der Feuerwehrleute nicht vergessen werden. Bei einem der größten Waldbrände in Niedersachsen hätten seinerzeit vor 45 Jahren fünf Feuerwehrleute das Leben verloren in einer riesigen Materialschlacht gegen das Feuer. Sie seien im Einsatz gewesen, um zu helfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Manchen Gefahren seien aber auch die Feuerwehrleute hilflos ausgesetzt.

Der zweite Waldbrand brach am 10. August 1975 zwischen Meinersen und Leiferde aus

Der Sommer des Jahres 1975 war extrem trocken. Mehrere Wochen schien die Sonne, es gab keinen Regen. Die Böden waren ausgetrocknet, ein Funke reichte, um einen der größten Waldbrände der Geschichte in Niedersachsen auszulösen. Am 8. August war bei Grußendorf, Stüde und Westerbeck das Feuer ausgebrochen. Mehrere Quadratkilometer Wald und Heide standen in Flammen. Innerhalb kürzester Zeit versuchten rund 1000 Einsatzkräfte den Brand auf einer Fläche von rund 200 Hektar zu löschen. Am 10. August brach zwischen Meinersen und Leiferde ein weiterer Waldbrand aus. Die örtlichen Feuerwehren erhielten Unterstützung von den Feuerwehren aus Fallersleben und Hohenhameln. Während der Löscharbeiten wurde ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Fallersleben von den Flammen eingeschlossen, die Besatzung starb in den Flammen. In der Nähe war die Feuerwehr Hohenhameln mit einem Tanklöschfahrzeug zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Feuerwalze, hervorgerufen durch starken Wind, schnitt zwei Kameraden den Fluchtweg ab. Sie starben ebenfalls in den Flammen. Erst am 13. August waren die Brandherde im Landkreis Gifhorn unter Kontrolle.

