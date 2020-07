Meinersen

Meinersen wird länger als geplant ein getrenntes Dorf bleiben – mit schmerzhaften Konsequenzen für die Geschäftsleute an der Hauptstraße: Die neue Okerbrücke wird deutlich später als geplant fertig. Und deutlich teurer wird sie auch. Der Gemeinderat ließ sich am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung von Andreas Hahn vom gleichnamigen Ingenieurbüro über den aktuellen Stand informieren und beriet anschließend öffentlich, der Auftragserhöhung in Höhe von knapp 963 000 Euro zuzustimmen. „Wir haben keine andere Wahl“, stellte Laura Hoyer ( SPD) fest.

Zur Galerie Der Betrieb auf der Baustelle der neuen Okerbrücke ruht – und das wird auch noch ein paar Tage so bleiben. Der Meinerser Gemeinderat entschied am Donnerstagabend, wie es weiter geht.

Seit gut einem Monat ruhen die Bauarbeiten, der stellvertretende Gemeindedirektor Steffen Weichsler fasste die Gründe dafür zusammen. Geplant gewesen ist, dem Mittelpfeiler mit Hilfe einer Spundwand mehr Standfestigkeit und eine höhere Tragfähigkeit zu verpassen. Das klappte allerdings nicht: „Beim Aufstellen der Spundwand wurden im Untergrund der Oker Hindernisse festgestellt, die nicht überwunden werden konnten“, so Weichsler. Beim Nachsehen stellte sich heraus: Der Pfeiler stand auf einer Holzpfahlgründung. Unter der neuen Brücke wäre er zusammengebrochen.

Als erstes muss eine Rampe zur Oker hinunter gebaut werden

Stattdessen, so Weichsler, müsste jetzt der Mittelpfeiler abgebaut werden, um anschließend die Holzpfähle aus dem Boden zu ziehen und eine komplett neue Gründung anzulegen. „Dafür ist der Bau einer Rampe für das schwere Baugerät notwendig.“ Dieses wird von einer Plattform in der Baugrube aus arbeiten.

Der ursprüngliche Plan, Abriss und Neubau in der Zeit zwischen Februar 2020 und Oktober 2020 zu erledigen, war von der Baufirma bereits vorsichtshalber korrigiert worden – Mai 2021 wurde als spätester Fertigstellungstermin angesetzt. Nun ist von Oktober 2021 die Rede. Der Auftrag an die Baufirma aus dem November 2019 belief sich auf rund 1,2 Millionen Euro, mittlerweile geht man von 2,67 Millionen Euro Gesamtkosten aus. Im Rat ging es nun darum, die Auftragserhöhung von rein rechnerisch noch 963 000 Euro zu bewilligen und 260 000 Euro davon überplanmäßig für das aktuelle Haushaltsjahr zur Verfügung zu stellen.

Gibt es womöglich Schadensersatzforderungen?

„Sind wir gegenüber den Geschäftsleuten schadensersatzpflichtig?“, erkundigte sich Laura Hoyer. Das ist noch nicht endgültig geklärt, Weichsler versicherte aber: „Wir prüfen, ob es Schadensersatz gibt.“ Heinrich Beutner ( CDU) fand es „erschreckend, wie die Firma damit umgeht – die Bausumme hat sich mehr als verdoppelt“. „Sicherlich sind wir alle erschrocken und es tut uns weh, aber uns bleibt nicht anderes übrig, als den Empfehlungen der Verwaltung zu folgen“, stellte Ingrid Seffer ( CDU) fest. „Und dann hoffen wir, dass wir auch zusätzliche Fördermittel bekommen und die Brücke wieder so lange hält.“ Hans-Joachim Hoffmann (Grüne) zog die Lehre: „Wir müssen künftig immer von einem Worst-Case-Szenario ausgehen“, also die schlimmste denkbare Entwicklung bei Kosten- und Zeitplanung berücksichtigen. Bürgermeister Thomas Spanuth erinnerte: „Wir hatten schon vorsichtshalber 2,15 Millionen Euro einkalkuliert.“

Am 10. August sollen die Arbeiten an der Brücke wieder aufgenommen werden. „Und zeitlich ist jetzt ein großer Sicherheitspuffer eingeplant“, hoffte Weichsler darauf, dass die neue Brücke vielleicht doch ein bisschen früher fertig wird als angekündigt. Bei drei Enthaltungen stimmte der Rat der Auftragserhöhung zu.

Von Christina Rudert