Ein rotes X in einer Beschlussvorlage löste im Meinerser Gemeinderat eine Grundsatzdiskussion aus. Nicht, weil das Gremium bei der Sitzung davor vergessen hatte, das rote X durch eine Zahl zu ersetzen, sondern weil es darum ging, in welche Richtung Wohnungsbau in der Gemeinde künftig gehen soll, welche Vorgaben die Gemeinde dafür machen will. Drei Bauplätze in der Gemeinde und die Art ihrer Bebauung waren das Thema.

Im Baugebiet Harsebruch in Päse gibt es einen Bauplatz von 1806 Quadratmetern, der noch frei ist, in Meinersen-Süd sind es zwei Bauplätze, einer mit 3254 Quadratmetern, einer mit 3019 Quadratmetern. Der Rat will diese Grundstücke im Gemeindeeigentum an Investoren verkaufen, die dort Mietwohnungen schaffen. Statt des roten X in der Vorlage sollte ursprünglich stehen, wie viele Wohneinheiten mindestens auf den Grundstücken entstehen sollen.

Die Anzahl der Wohneinheiten wird ein Entscheidungskriterium

Während Ingrid Seffer ( CDU) die Zahl gerne offen lassen wollte, schlug Pesi Daver (Grüne) vor, mindestens vier Wohneinheiten zu fordern. „Es geht uns ja darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht womöglich riesige Luxus-Wohnungen.“ Bürgermeister Thomas Spanuth ( CDU) war skeptisch, „ob wir nicht genau diese Penthouse-Luxus-Wohnungen bekommen, wenn wir die Zahl der Wohneinheiten zu niedrig ansetzen“. Heinrich Beutner ( CDU): „Ich sehe das locker.“ Da die Investoren ihre Konzepte ohnehin der Gemeinde vorlegen müssen und diese dann entscheidet, wem sie den Zuschlag gibt, „können wir dann entscheiden, welches Konzept wir nehmen“. Die einzige Vorgabe, die Hans-Joachim Hoffmann (Grüne) gerne machen würde: „Wir sollten in die Unterlagen für das Auswahlverfahren schreiben, dass die Anzahl der Wohneinheiten ein Entscheidungskriterium für uns ist.“ Dem schlossen sich zwölf Ratsmitglieder an, es gab drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Die Unterlagen müssen darüber hinaus einen Mindestkaufpreis enthalten, die Größe der geplanten Wohneinheiten, den Nachweis einer energiesparenden Bauweise, die Angabe zur Höhe der Startmiete und einen Lageplan, der Spielplatz, Einstellplätze und private Grünflächen ausweist. Auch Barrierefreiheit ist ein Entscheidungskriterium für den Rat.

Die Hebeanlage des TuS Ahnsen muss erneuert werden

Ahnsen: Das Sportheim wurde auf den TuS übertragen, die Hebeanlage nicht. Quelle: Chris Niebuhr

Die Hebeanlage der Pumpstation des TuS Ahnsen ist defekt und lässt sich nicht mehr reparieren, wie Steffen Weichsler, stellvertretender Gemeindedirektor, dem Rat mitteilte. „Die Station steht auf unserem Grundstück“, erklärte er, warum die Gemeinde eine Neuanschaffung finanzieren muss. Als das Sportheim 2009 an den TuS übertragen wurde, sei versäumt worden, gleich eine Regelung zur Hebeanlage mit zu treffen. Das soll nun nachgeholt werden, zumal der TuS als einziger Verein in der Gemeinde einen jährlichen Investitionskostenzuschuss von 2800 Euro erhält. Ingrid Seffer schlug vor, zunächst die 8000 Euro für die neue Hebeanlage außerplanmäßig bereit zu stellen und dann dem Verein vorzuschlagen, dass er sich künftig auch finanziell um die Anlage kümmert. Das wurde einstimmig beschlossen.

Von Christina Rudert