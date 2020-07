Meinersen

Das wirft die Bauarbeiten empfindlich zurück: Die Arbeiten an der Okerbrücke ruhen nach dem Baustopp vor einem Monat nach wie vor. Anlass für den Baustau ist der Mittelpfeiler der Brücke. Laut Bauamtsmitarbeiter Michael Kramp sollte der eigentliche per Spundwand und zusätzlichem Fundament abgestützt werden. „Das war wegen eines Widerstandes aber nicht möglich“, teilt Kramp auf Anfrage mit. Als Folge sind Kramp zufolge jetzt wahrscheinlich der „Rückbau und das Ersetzen des Pfeilers erforderlich“. Das wird laut Bauamtsmitarbeiter teurer als geplant. Verwaltungsausschuss und Gemeinderat beraten laut Kramp nun darüber, ob sie den Auftrag für die Arbeiten erteilen oder dafür noch „ein Nachtragsangebot“ einholen.

Arbeiten ruhen vorübergehend

Die Okerbrücke in Meinersen wird als „Zweifeldbauwerk“ bezeichnet, das als Stahlträger mit Tonnenblechen im Jahr 1851 gebaut wurde. Beim bis dato letzten Brücken-Tüv im Jahr 2018 wurden dann erhebliche Rostschäden an der Überbaukonstruktion, am Brückenlager und am Auflager der Mittelstütze festgestellt. Eine Sanierung wurde erforderlich. Die kalkulierten Kosten für die Reparatur der Okerbrücke in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro werden mit 75 Prozent gefördert. Das entspricht einer Fördersumme von 937 500 Euro. Wegen des Mittelpfeilers ruhen jetzt die Arbeiten vorübergehend. Das wird nicht nur teurer, sondern kostet auch mehr Zeit. Rat und Verwaltung versuchen laut Kramp eine schnelle Lösung zu finden.

Anzeige

Seit sechs Monaten wird die Brücke erneuert

Seit nunmehr sechs Monaten wird die Brücke mittlerweile erneuert. Das bedeutet, dass sie für jeglichen Verkehr gesperrt ist. Autofahrer erreichen den Ortskern über die Umgehungsstraße, Fußgänger und Radler können die parallel verlaufende kleine Brücke nutzen, um in den Ortskern zu gelangen.

Lesen Sie auch

Von Hilke Kottlick