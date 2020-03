Meinersen: Wer hat den Volvo geklaut?

Meinersen

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch in Meinersen ein Auto von einem Privatgrundstück. Der Volvo XC60 mit dem Kennzeichen GF-NB 7366, im Wert von rund 70 000 Euro, stand unter einem Carport im Lilienweg. Der 53-jährige Besitzer hatte das Auto am Dienstag gegen 22.30 Uhr dort abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 6 Uhr bemerkt.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850, in Verbindung zu setzen.

