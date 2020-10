Meinersen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung durch Feuer, die sich am Samstagabend in Meinersen ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr bemerkten Passanten einen brennenden Baumstumpf neben dem Geh-/Radweg zwischen dem Schulzentrum und der Ortschaft Meinersen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ehe ein größerer Schaden entstand. Um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern des Brandes bittet die Polizei in Meinersen, Telefon (0 53 72) 9 78 50.

Von der AZ-Redaktion