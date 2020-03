Was die Landfrauen alles im Kalender stehen haben

Meinersen

Der Landfrauenverein Meinersen und Umgebung hat dieses Jahr wieder einiges für Mitglieder und Interessierte zu bieten. Eine Vielzahl von Veranstaltungen stehen 2020 auf dem Plan, bei denen oft die Bienen im Mittelpunkt stehen. Ihr widmen sich die Landfrauen ganz besonders, nicht nur weil sie ihr Verbandszeichen ist, sondern auch weil sie einen großen Nutzen für alle hat.

Besuch bei der Imkerin

Aus diesem Grund besuchen die Landfrauen am Donnerstag, 4. Juni, um 14 Uhr eine Imkerin in Warmse und erfahren mehr über die Zusammenhänge in der Natur und über die Entstehung von Honig. Wer Interesse hat kann sich bis Donnerstag, 14. Mai bei der Ortsvertrauensfrau melden. Treffpunkt ist der Hof Gottschalk, Warmse 2A. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 5 Euro pro Person, inklusive Kaffeetrinken, und sind vor Ort zu bezahlen. Am Dienstag, 8. September, findet eine Fahrt zum Bieneninstitut in Celle statt. Neben einer Führung und einem Spaziergang durch den angrenzenden Kräutergarten steht auch ein Besuch im Café KräuThaer & KräuThaer Landen an. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 18. August, bei Christine Ballhorn per E-Mail an christine.ballhorn@web.de oder unter Tel. (0 53 73) 67 38 möglich.

Reise nach Südfrankreich

Auch international sind die Landfrauen dieses Jahr unterwegs. Von Sonntag, 6. September, bis Montag, 14. September, geht es nach Südfrankreich. Ziel der Reise sind die Provence, Côte d’Azur und Camargue mit Ausflügen unter anderem nach Nizza, Monaco und St. Tropez. Weitere Informationen zur Reise gibt es bei Ilse Homann-Soest unter Tel. (0 53 72) 75 15 oder im Internet.

Eine Woche rund um Gesundheit

In der Gesundheitswoche von Montag, 20. April, bis Sonntag, 26. April, widmen sich die Landfrauen in Wustrow an der Ostsee Fitness, Entspannung und gutem Essen. Für nähere Informationen steht Brigitte Westermann unter Tel. (0 53 72) 76 23 oder per E-Mail an br.westermann@t-online.de zur Verfügung. Wer sich lieber in der näheren Umgebung seiner Gesundheit widmet, kann am Samstag, 9. Mai, um 6 Uhr an einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet „Viehmoor“ bei Leiferde teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 24. April, bei Gisela Schmerling per E-Mail an gisela.schmerling@t-online.de oder unter Tel. (0 53 73) 5 02 52 möglich. Die Kosten von 8 Euro pro Person beinhalten eine Führung und ein rustikales Frühstück.

Alle weiteren Veranstaltungen des Landfrauenverein Meinersen und Umgebung finden sich im Internet unter www.landfrauen-meinersen.de.

