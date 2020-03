Warum die Vernissage trotz des Coronavirus’ stattfindet

Meinersen

„Mir ist ein bisschen mulmig“, bekannte Andreas Schuster, 1. Vorsitzender des Künstlerhaus Meinersen-Vereins zur Begrüßung der circa 60 Gäste, die der Einladung zur Ausstellungseröffnung „part III – V“ von Isabell Schulte gefolgt waren. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir haben es nicht übers Herz gebracht, den Abend ausfallen zu lassen“, erklärte er. Die zahlreich erschienenen Besucher, die sich am Freitagabend trotz Corona-Virus auf den Weg ins Meinerser Künstlerhaus gemacht hatten, sahen das vermutlich ähnlich.

Die erste Einzelausstellung

Dass die Entscheidung schwer und letztlich zugunsten der Ausstellung ausfiel, hatte einen Grund: Es war die erste Einzelausstellung der jungen Künstlerin. „Das ist für mich etwas Besonderes“, bestätigte Isabell Schulte, die an diesem Abend Zeichnungen präsentierte, die sie in den vergangenen zwölf Monaten in Meinersen geschaffen hatte. „Es ist toll, dass es zu einem Austausch kommt mit den Leuten, die hier leben“, ergänzte sie. Das ist ihr wichtig, denn: „Was ich tue, lebt durch den Austausch, dass es gesehen und gewürdigt wird. Wenn nichts zurückkommt, fühlt es sich sinnlos an“, bekannte sie.

Giso Westing führt in die Schau ein

Zu Gesprächen über ihr Werk gab es im Verlaufe des Abends bei Wein und Häppchen reichlich Gelegenheit. Doch erst einmal dankte Vorstand Andreas Schuster in seiner kurzen Rede der Landkreis Gifhorn-Stiftung für das Stipendium, dem Lüneburgischen Landschaftsverband für den Druck des Ausstellungskatalogs sowie Heidi Siegesmund und Rienelt Walkhoff für das Catering. Er übergab das Wort an den Maler Giso Westing, der die Besucher auf das Werk Isabell Schultes einstimmte. Er beschrieb den siebenteiligen Zyklus der Künstlerin, dessen dritter bis fünfter Teil an diesem Abend gezeigt wurde, als eine Genese von Zeichnungen, an deren Entwicklung der Betrachter teilnähme. „Man kann die Arbeiten mit einer Partitur vergleichen, mit experimenteller Musik“, konstatierte Westing. Dabei entfalte Isabell Schulte „ihre Genesis im Wettlauf gegen die Zeit. Sie betreibt die Entdeckung der Langsamkeit“ in einer Zeit, in der es in immer kürzeren Zyklen um Erneuerung ginge und vieles kurzlebiger werde. „Die Zeichnungen wollen vom Betrachter langsam gelesen werden in ihren Entwicklungen und Verläufen“, riet er den Gästen.

Junge Spitzenmusiker bereichern Vernissage

Anschließend bat die Stiftung Bösenberg in das erste Obergeschoss des Künstlerhauses, um eine Neuerung im bekannten Ablauf der Abschlussausstellungen vorzustellen. Zukünftig werden diese durch musikalische Beiträge junger Spitzenmusiker von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bereichert. Die Cellisten Yugyung Kim und Sören L. Schirmer machten an diesem Abend den Anfang und erfreuten die Gäste mit einem ganz ausgezeichneten Vortrag von Werken Brahms, Paganinis und Schostakovichs.

Statement der Künstlerin

Für Isabell Schulte hat das Stipendium viel bewirkt: „Ich habe jetzt das Gefühl, in meinem Beruf angekommen zu sein“, erklärte sie. Noch bis zum 29. März sind ihre Werke im Künstlerhaus in Meinersen zu sehen.

Weitere Artikel zum Künstlerhaus :

Von Gesa Walkhoff