Meinersen

Sie fanden tote Fische und Vögel, ein altes Fischernetz und jede Menge Plastikmüll. Den ganzen Kram sammelten jetzt zwei Jungen am Fischpass in Meinersen binnen kürzester Zeit ein. Der achtjährige Jakob Le Campion und der neunjährige Benjamin von Helmolt brachten alles zusammen zum Rathaus Meinersen. Davon erfuhr Rathaus-Chef Eckhard Montzka. Und der fackelte nicht lange, hob den Daumen und lobte die Jungs für ihren besonderen Einsatz.

„Wir wollten an der Fischtreppe spielen“

„Wir wollten eigentlich an der Fischtreppe in Meinersen spielen“, beschrieben Benjamin und Jakob den Tag, der ihnen so viel Müll bescherte. Auf dem Weg zum Gewässer stießen die Meinerser Jungs bereits auf tote Fische. „Es hat so komisch gerochen“, erinnerten sie sich. Weiterhin fanden sie verendete Vögel und außerdem ein altes Fischernetz und jede Menge Plastikmüll. Sie zogen das Netz heraus, denn: „Wir hatten Angst, dass sich darin Tiere verhaken.“ Etwa anderthalb Stunden sammelte das Duo ein, was vorab von Fremden sorglos weggeworfen worden war. Eine Schubkarre voll kam zusammen, schätzen die Jungen. „Die Jungs kamen nicht an Land“, wunderte sich die Mutter Conny von Helmolt, dass ihr Sohn nicht zum Mittagessen auftauchte.

Als sie dann die Müllmengen sah, die die Jungs da angeschleppten, wusste sie auch nicht, wohin damit. Das Rathaus war die Lösung, fand Conny von Helmoldt. Gemeinsam brach sie mit den Kindern auf. Nur wer an dem Tag nicht vor Ort arbeitete, war Montzka. Er erfuhr später davon und forderte Jakob und Benjamin auf, doch noch einmal wieder zu kommen. Beide folgten der Einladung, und für beide gab es eine Belohnung.

Süßes als Anerkennung

Montzka – offensichtlich beeindruckt von dem Einsatz – überreichte ihnen als Anerkennung Eimer, Kescher, Müllbeutel, Handschuhe, Müllgreifer und Süßigkeiten. „Findet ihr weiterhin Müll, dann könnt ihr den an den Tonnen am Rathaus lagern, der wird dann entsorgt“, sagte der Rathaus-Chef. Er war überzeugt, dass der Einsatz der Jungen „pädagogisch wertvoll“ ist, und hoffte, dass es vielleicht junge Nachahmer geben wird. Jakob und Benjamin zeigt er den erhobenen Daumen.

Und die beiden Jungen? 15 Minuten später waren sie bereits wieder unterwegs. Auf dem Rathaus-Gelände suchten und fanden sie Müll, aufgenommen mit den neuen Greifern, verstaut in den neuen Eimern. Darunter befand sich auch eine Plastikflasche. Dazu berichtete Conny von Helmolt: „Von solchen Flaschen haben wir kürzlich so viele gefunden, dass wir sie gegen Pfand eingelöst haben und dafür jeder eine Kugel Eis kaufen konnte.“

Von Hilke Kottlick