Warum im Familienprojekt Kreuzkamp keine Krippe entsteht

Es tut sich wieder was rund um das in Meinersen geplante Familienprojekt Kreuzkamp. Auf dem ehemaligen Gelände der Firma Könecke, gelegen mitten im Meinerser Dorfkern, plant nach politischem Beschluss des Gemeinderates von 2016 der Investor Hendrik Dürschlag von der Intermedia-Gruppe in Peine den Bau eines Familienzentrums. Vorgesehen ist dabei laut Thomas Spanuth, Bürgermeister in Meinersen, der Bau von zehn Einfamilienhäusern, einem Mehrfamilienhaus und einem Café. Weiterhin soll dort betreutes Wohnen angeboten werden mit Therapieräumen und allem, was dafür erforderlich ist. Nicht gebaut werden voraussichtlich die beiden geplanten Krippengruppen. Der Grund ist laut Spanuth das Zeitfenster. Damit Fördermittel fließen, müsste der Krippenbau bis Ende des Jahres stehen. Das ist laut Investor Dürschlag „aufgrund bauplanungsrechtlicher Sachlage“ aber nicht zu realisieren, und ohne Förderung sei der Bau der beiden Krippengruppen für ihn nicht wirtschaftlich.

Plan B für die Krippe

Laut Spanuth gibt es eine Alternative. Danach plane das DRK den Anbau von zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Plätzen. „Die Krippe soll bis 2022 fertig sein, der Bau wird vorfinanziert, und dann fließt auch die Förderung“, sagt Spanuth. Er ergänzt: „Das DRK wird die Krippe bauen und die Räume später an die Samtgemeinde vermieten.“

Die Gruppe der Interessenten für die Grundstücke im Kreuzkamp in Meinersen ist laut Investor Hendrik Dürschlag bereits recht groß. Es besteht Dürschlag zufolge aber die Möglichkeit, sich noch namentlich als Interessent eintragen zu lassen. Details dazu gibt es per Mail unter info@intermedia-gruppe.de.

In weiteren Gesprächen zwischen Verwaltung und Politik ging es laut Spanuth um den Fortgang des Familienprojektes Kreuzkamp. Wie der Meinerser Bürgermeister auf Anfrage mitteilte, beginnt dafür in den nächsten Wochen die öffentliche Auslegung. Während dieser Zeit besteht für Außenstehende noch die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen zum Projekt zu äußern. Gibt es keinerlei Änderungsvorschläge, beginnt nach achtwöchiger Auslegung die Vermarktung im August dieses Jahres. „Geht alles gut, kann im Frühjahr nächsten Jahres erschlossen werden“, sagt der Investor: „Trotz der Corona-Steine, die uns auch bei diesem Projekt in den Weg gelegt worden sind, könnte 2021 der Baggerbiss erfolgen.“

So groß ist die Fläche

Zu dem Projekt Kreuzkamp erläutert Spanuth Details. Danach soll das Projekt auf einem Areal der Größe von 1,4 Hektar entstehen. Dem Bürgermeister zufolge ist es untergliedert in drei Planbereiche – das Familienzentrum mit 50 barrierefreien Wohnungen, dem Angebot von ambulanter Pflege und Tagespflege, von Therapieräumen und einem Café. Darüber hinaus entstehen dort laut Dürschlag ein Mehrfamilienhaus und zehn Einzelhäuser, ein kleiner Spielplatz ist laut Investor auch geplant. Bei dem Projekt ist laut Spanuth „verdichtete Bebauung“ angesagt. Vorgesehen ist eine Grundstücksgröße von rund 580 Quadratmetern, „dabei sollen auf jedem Grundstück zwei Autostellplätze vorgesehen werden“. Ein Schallgutachten liegt bereits vor. Laut Investor orientiert es sich an den Werten für ein Dorfgebiet. Laut städtebaulicher Lärmfibel liegen die Immissionsrichtwerte in einem Dorfgebiet in der Nacht bei 45 und am Tag bei 60 Dezibel.

Spanuth thematisierte auch die mögliche Vorbelastung des Grundstücks durch den ehemaligen Zimmereibetrieb. Laut Gutachten sei ein „Austrag von Fluoriden“ nicht festzustellen. Außerdem sei alles mit dem Landkreis engmaschig abgesprochen und geprüft worden.

Brücke zum Eichenkamp

Und damit auch lauschige Plätze unter Jahrhunderte alten Bäumen im nahe gelegenen Eichenkamp vom Familienzentrum aus gut erreichbar sind, soll beides mit einer Brücke über den dort durchfließenden Graben verbunden werden. Im Eichenkamp ist laut Dürschlag zudem der Bau eines großen Schachbretts und die Anlage eines Boccia-Platzes geplant. Das Projekt Kreuzkamp wird laut Spanuth junge Familien und ältere Menschen vereinen. „Ich freue mich, dass wir damit jetzt weiter kommen“, sagt er. Und ebenso wie Investor Dürschlag geht der Bürgermeister davon aus, „dass im kommenden Jahr die Bagger rollen“.

