Meinersen

Die alte Dame mausert sich – das Waldbad in Meinersen zählt mit 55 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten. Es muss etwas passieren, die Fliesen in den Becken sind gerissen, die Abläufe marode. Und es wird etwas passieren – und zwar im Anschluss an die Saison des kommenden Jahres. „Der Samtgemeinderat Meinersen stimmte einer Waldbad-Sanierung zu“, informierte jetzt Ralf Heuer. Dem Ersten Samtgemeinderat zufolge sprach sich das Gremium für eine Sanierungssumme in Höhe von 1,45 Millionen Euro aus. Frohe Kunde dazu vom Bund: Demnach fließt laut Verwaltungsmitarbeiterin Sarah Betke die Maximalförderung für die Waldbad-Sanierung in Höhe von 45 Prozent und das sind 652 000 Euro.

Das Waldbad in Videokonferenz aufwendig präsentiert

Um für die Renovierungsmaßnahmen eine möglichst hohe Förderung zu erwirken, „haben wir das Waldbad innerhalb einer zweieinhalbstündigen Video-Konferenz aufwendig präsentiert“, blickt Heuer auf lange andauernde Beratungen zurück. Als er dabei aber auf die Frage „wann können Sie anfangen?“ mit „16. September 2021 antwortete“, da habe überraschte Stille geherrscht. Letztlich wurde der 16. September 2022 als Starttermin für die Sanierungs-Arbeiten ins Auge gefasst. „Dann sind wir – wenn das Wetter mitspielt – am 15. Mai 2023 fertig“, meint Heuer. Damit müssten nur noch die jetzt endende und die kommende Saison überbrückt werden – und das sei machbar.

Geänderte Öffnungszeiten wegen Corona Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen im Waldbad Meinersen 1,50 Euro Eintritt. Wegen Corona gibt es geänderte Öffnungszeiten: Slot 1 von 8 bis 12.30 Uhr, Slot 2 von 13 bis 17 Uhr, Slot 3 von 17.30 bis 20 Uhr. An den Wochenenden öffnet das Bad erst um zehn Uhr. Slot eins 10 bis 12.30 Uhr, Slot zwei 13 bis 17 Uhr, Slot drei 17.30 bis 20 Uhr.

Saniert werden laut Heuer Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Fliesen und Abläufe sind gerissen. „Sie müssen aber nicht aufwendig heraus geschlagen werden, sie werden mit einer Art Edelstahl-Wanne abgedeckt und verkleidet“, blickt Sarah Betke auf die „nachhaltigste Lösung“. Sie berichtet weiterhin, dass auch das Baby-Becken eine Verjüngungs-Kur erhält. „Es wird ebenerdig sein ohne Stufen, der Boden erhält eine Hartgummi-Beschichtung und es gibt eine Abenteuerlandschaft mit Frosch, Käfer und Wasserspeier.“

Das Waldbad ist ein Aushängeschild für die Samtgemeinde

Bereits im Jahr 2010 war eine Million Euro in die Waldbad-Sanierung geflossen. „Damals stimmten alle Mitgliedsgemeinden dafür, die Mittel aus dem Konjunkturpaket II in die Waldbad-Sanierung zu stecken“, weiß Heuer. „Deshalb haben wir dort jetzt neue Filteranlagen und eine Top-Technik“, sagt der Erste Samtgemeinderat. So geht es jetzt mit der geplanten neuen Sanierung um die veralteten Fliesen und Überläufe. Heuer weiß, dass in zahlreichen Gemeinden wegen hoher Sanierungskosten die Bäder dicht gemacht werden. Für die Samtgemeinde Meinersen gelte das nicht, er zeigt sich überzeugt: „Das Waldbad ist unser Aushängeschild.“

Von Hilke Kottlick