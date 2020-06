Sportler tauschen die Halle gegen den Rasen

Meinersen

Sport im Freien ist auch zur Corona-Zeit längst möglich. Neu ist jetzt, dass auch die Nutzung von Sportanlagen und Turnhallen erlaubt wird – allerdings sind Regeln einzuhalten. Trainiert wird konsequent kontaktlos und mit Abstand nicht von anderthalb, sondern von zwei Metern. Der Grund: Sportler atmen tiefer ein und aus. Corona-Viren könnten da im weiteren Umkreis verbreitet werden. Lutz Hesse, Chef des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales in der Samtgemeinde Meinersen, nennt dazu auf Anfrage weitere Regeln für den Vereinssport in den acht Turnhallen der Samtgemeinde Meinersen. Tischtennis, Gymnastik oder Rhönrad sind Hesse zufolge dort wieder ab dem 8. Juni möglich. Allerdings sagt er auch: „Schulbetrieb ist in den Hallen noch nicht vorgesehen.“

Kontaktloses Training

Laut Landes-Verordnung dürfen Sporthallen „seit dem 25. Mai wieder benutzt werden“, stellt Hesse fest. „Der Samtgemeinde Meinersen ist es dabei wichtig, allen Sportvereinen strukturierte Handlungsempfehlungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes geben zu können.“ Er nennt Voraussetzungen. Danach ist kontaktloses Hallentraining möglich, wenn ein Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen eingehalten wird und Hygiene-und Desinfektionsregeln befolgt werden, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten. Geschlossen bleiben Hesse zufolge die Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und Sanitärräume. Ausgenommen davon sind Toiletten sowie Gemeinschaftsräume.

Warteschlangen vermeiden

Und der Chef des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales nennt weitere Regelungen. Danach sind Warteschlangen beim Zutritt zu den Sportanlagen zu vermeiden und Zuschauer sind auch nicht erlaubt. Wettkämpfe werden möglich sein, wenn dabei die Voraussetzungen konsequent und uneingeschränkt eingehalten werden. Dies durchzusetzen sei aber einfacher und besser bei Individual-und Einzelsportarten möglich, so sein Hinweis. Für die Vereine, die die acht Hallen der Samtgemeinde Meinersen nutzen, werden laut Hesse nun Handlungsempfehlungen vorbereitet, „wir stellen die Rahmenbedingungen für den Hallensportbetrieb, die Mails an die Vereine gehen jetzt raus“, kündigt er an.

Keine Volleyballspiele

Äußerst findig zeigen sich bereits aber viele Sportler, die bislang in den Hallen trainierten. Sie nutzen bei schönem Wetter den grünen Rasen. Schwarz sieht Detlef Ideker, Chef der SV Meinersen-Ahnsen-Päse, allerdings für Sportarten wie Handball oder Volleyball. „Da sind wegen der Abstandsregeln keine Spiele möglich, da können nur einzelne Spielzüge trainiert werden“, meint er. Den grünen Rasen statt der Turnhalle nutzen Ideker zufolge jetzt bereits die Judoka. „Ich habe die Judo-Kinder beim Training auf der Wiese gesehen“, sagt Ideker. Auch diese jungen Sportler dürften wegen des einzuhaltenden Zwei-Meter-Abstandes bestimmte Würfe gar nicht üben. Beim jüngsten Training draußen auf dem Rasen war deshalb wohl erst einmal eine Jogging-Runde angesagt, wie es die Teilnehmerinnen der Damen-Gymnastik-Sparte beobachtet haben.

Rasen gegen Turnhalle

Sie trainierten einen Rasenplatz weiter. Unter Anleitung von Sabine Wende hatten sie ebenfalls die Außenanlage der SV MAP gegen die Turnhalle eingetauscht – das schöne Wetter machte es möglich. „Wir gehen vor den Sommerferien auch nicht mehr in die Halle“, stellt die Übungsleiterin fest. Sie setzt derzeit eher auf den Sport im Freien – und das vor allem auch mit Blick auf die umfangreichen „Hygiene- und Desinfektions-Maßnahmen in der Halle“.

Von Hilke Kottlick