Meinersen: Unbekannte schmieren Hakenkreuz unter die neue Oker-Brücke

Meinersen

Zwei Graffiti haben Unbekannte unterhalb der neuen Oker-Brücke in Meinersen auf den Boden gesprüht. Dabei handelt es sich um ein Hakenkreuz auf einer Fläche von 10 Quadratmetern und den Schriftzug „Tötet die Polizei“. Beides in grüner und blauer Farbe. Entdeckt wurden die Schmierereien am 16. und 18. Februar, der Schaden wird auf insgesamt etwa 1.600 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Verdacht nahe, dass sowohl das Hakenkreuz als auch der Schriftzug vom selben Täter gesprüht wurde. Zeugen in dieser Sache werden gebeten, ihre Beobachtungen oder Hinweise zu Tatverdächtigen unter Tel. (05371) 98 00 der Polizei Gifhorn zu melden.

Von der AZ-Redaktion