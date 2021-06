Meinersen: Unbekannte beschmieren Rohbau und Dixi-Klo

Meinersen

Im Neubaugebiet in Meinersens Süd-Osten haben Unbekannte im Dohlenweg die Wände eines Rohbaus, einen Kanaldeckel und ein Dixi-Klo mit Bitumen beschmiert. Später stellte ein Mitarbeiter der Baufirma fest, dass auch zwei Rücklichter von einem Radlader gestohlen worden sind. Wie die Polizei jetzt mitteilt, passierten diese Sachbeschädigungen bereits am Pfingstwochenende. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiin Meinersen unter Tel. (05372) 97 850 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion