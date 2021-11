Meinersen: Thomas Spanuth erneut zum Bürgermeister gewählt

Meinersen

Thomas Spanuth (CDU) ist weiter Bürgermeister der Gemeinde Meinersen. Der Rat wählte ihn bei seiner konstituierenden Sitzung einstimmig für eine weitere Amtszeit, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Einen Wechsel gab es hingegen bei den Gemeindedirektoren, die für die Führung der Verwaltungsgeschäfte zuständig sind: Carsten Dietrich hörte als Gemeindedirektor auf, sein bisheriger Stellvertreter Steffen Weichsler übernahm das Amt. Und Nicole Trajkovic wurde als neue stellvertretende Gemeindedirektorin gewählt.

Der neue Gemeinderat hat 23 Mitglieder. Die Fraktionen bilden CDU und Grüne sowie SPD und Linke. Zudem gibt es einige parteilose Ratsmitglieder sowie ein Ratsmitglied der Basis und eines der AfD. Die vorbereitende Ratsarbeit geschieht künftig in vier Fachausschüssen. Neben den bereits in der vergangenen Sitzungsperiode genutzten Gremien Haushaltsausschuss und Ausschuss für Sport, Soziales und Kultur gibt es nun auch einen Dorfentwicklungsausschuss und den Ausschuss für Umwelt, Klima und Bauen.

Ausschüsse bekommen neue Namen

Die Umbenennung des Bauausschusses in den Ausschuss für Umwelt, Klima und Bauen hatten SPD und Linke beantragt, die Neuschaffung des Dorfentwicklungsausschusses CDU und Grüne. Beides stieß im Rat auf Zustimmung. Mit den neuen Ausschüssen wird einerseits den sich wandelnden gesamtgesellschaftlichen Aufgaben Rechnung getragen, andererseits speziell im Dorfentwicklungsausschuss der erfolgreichen Aufnahme der Gemeinde in das entsprechende Förderprogramm des Landes Niedersachsen. Christian Lenz (CDU) betonte: „Die weitreichenden Möglichkeiten und Aufgaben der Dorfentwicklung werden die Geschäfte des Rates in den kommenden Jahren bestimmen und einer Lenkung bedürfen.“

In den Fachausschüssen sind jeweils sieben Ausschussmitglieder aus dem Rat vertreten, zudem bis zu drei Bürgervertreter. Fünf Sitze gehen jeweils an CDU und Grüne, zwei an SPD und Linke. Den Vorsitz im Sport-, Sozial- und Kulturausschuss übernimmt wie gehabt Jana Laske (CDU), ihr Stellvertreter ist Uwe Solkan (SPD). Vorsitzender des Haushaltsausschusses wird Hans-Joachim Hoffmann (Grüne), sein Stellvertreter Dieter Michel-Weinreich (Linke). Vorsitzende des Dorfentwicklungsausschusses ist Ingrid Seffer (CDU), ihr Stellvertreter Wilfried Voiges (SPD). Und im Ausschuss für Umwelt, Klima und Bauen übernimmt den Vorsitz Ditmar Beutel (SPD), sein Stellvertreter ist Stefan Hacke (parteilos).

Drei stellvertretende Bürgermeister gewählt

Konstituierende Ratssitzungen sind stets geprägt durch eine Vielzahl von organisatorischen und personellen Abstimmungen. Der Rat wählte schließlich auch noch Stellvertreter für Bürgermeister Thomas Spanuth. Das Votum erging für Jessica Schattschneider (Grüne), Heinrich Beutner (CDU) sowie Wilfried Voiges (SPD).

Von Chris Niebuhr