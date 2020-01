So werden Schüler zu Detektiven in eigener Sache

Meinersen

„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“ – dieses Thema hatte sich der 10. Jahrgang des Sibylla-Merian-Gymnasiums Meinersen selbst gewählt.

Auf den „Tagen ethischer Orientierung (TeOs)“ – einem weltanschaulich neutral angelegten Projekt, das sich nun schon im zwölften Jahr der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler widmet – setzten sich die Jugendlichen auf kommunikativ-kreative Weise und mit ganzheitlichen Methoden intensiv mit lebenspraktischen Fragen auseinander.

Einstieg in die eigene Biografie

Mitte Januar machten sie sich als „Detektivinnen und Detektive in eigener Sache“ auf den Weg, und zwar in der Begegnungsstätte „Kloster St. Ludgerus“ in Helmstedt. Während dreier Tage konnten sie jenseits vom üblichen 45-Minuten-Takt des Unterrichts tief einsteigen in ihre eigene Biographie, ihre Erfahrungen, ihre konkreten Fragen an das Leben und in ihre eigenen Pläne für die Zukunft.

Ehemalige begleiten die Aktion

Begleitet und unterstützt wurden sie dabei von ausgebildeten Schülerinnen und Schülern der höheren Jahrgänge des Gymnasiums, Vertreterinnen der umliegenden Kirchengemeinden sowie ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die nun schon teilweise seit zehn Jahren aus ihrem Studium oder der Ausbildung heraus die Arbeit in den Kleingruppen vor Ort anleiten. Hier hat sich bereits ein sehr großer Erfahrungsschatz angesammelt. So konnten in diesem Jahr zwei ehemalige Schülerinnen und derzeitige Studentinnen, Laura Kühme und Janina Reichelt, sogar die konzeptionelle Arbeit der Programmgestaltung voll übernehmen.

Der „Förderverein des Sibylla-Merian-Gymnasiums Meinersen e.V.“ beteiligte sich wie auch die vielen Jahre zuvor an der Finanzierung.

Von unserer Redaktion