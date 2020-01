Meinersen: So toppt das Jazz-Frühstück alles

Meinersen

Riesen-Erfolg für den Kulturverein Meinersen: Mit seinem beliebten Jazzfrühstück stößt der Verein immer mehr an Kapazitätsgrenzen im Kulturzentrum. Jüngst waren gleich 250 Gäste dabei. Sie genossen leckere Speisen und die hervorragende Musik der San-Glaser-Band aus Hamburg.

Interesse stetig gewachsen

Kulturvereinsvorsitzender Karl-Heinz Hornbostel freute sich über den tollen Besuch bei der Veranstaltung. „Wir sind an der Grenze dessen, was an Besuchern noch unterzubringen ist“, sagte er. Für das Frühstück benötige man Sitzplätze, und die Tische seien schon dichter gestellt worden. Das Jazzfrühstück als Klassiker im Programm des Vereins habe in den vergangenen Jahren immer mehr Zulauf bekommen. Seien es am Anfang gut 100 Gäste gewesen bei der Veranstaltung, so sei das Interesse zuletzt immer mehr gewachsen.

Bewährte Helfer am Start

Als bewährte Helfer waren einmal mehr die Mitglieder der SV Meinersen-Ahnsen-Päse mit von der Partie. Sie kümmern sich beim Jazzfrühstück immer um das Essen. „Es ist jedes Mal sehr gut. Richtig schön, dass wir so viel Hilfe bekommen“, freute sich Hornbostel. Die Leute im Saal erwartete auch dieses Mal einmal mehr eine gelungene Mischung an leckeren Speisen zu dem Frühstück.

San-Glaser-Band begeistert

Und für den erstklassigen Sound zeichnete dieses Mal die Hamburger San-Glaser-Band verantwortlich. Hornbostel hatte sie an anderem Ort gesehen und war begeistert: „Daraufhin habe ich sie angesprochen und für ihren ersten Auftritt bei uns gewonnen“, berichtete der Chef des Kulturvereins. Es sei einfach eine tolle Band mit hochkarätiger Besetzung, schwärmte er.

Es gibt viel Applaus

Die Sängerin San Glaser gilt als eine Ausnahmekünstlerin. Ihr Repertoire umfasst Jazz und Soul, aber auch Folk und Pop. Sowohl selbst komponierte Stücke als auch Coverversionen von Künstlern wie Diana Ross oder Culture Club gibt sie zum Besten, würzt ihr Programm mit kleinen Geschichten und Anekdoten. Ihre Band ist ebenso hochklassig wie die Sängerin: Bassist Arnd Geise zum Beispiel spielte bereits mit vielen bekannten Jazz-Größen, Leo Lazar als Schlagzeuger und Johannes Wennrich als Gitarrist komplettieren die Band. Das Publikum genoss den Auftritt im Kulturzentrum sehr, es gab reichlich Applaus für die Performance der Musiker.

Weitere Höhepunkte folgen

Übrigens hat der Kulturverein Meinersen demnächst noch weitere Highlights im Programm: Am Sonntag, 23. Februar, gibt es ab 15 Uhr im Kulturzentrum einen faszinierenden Lichtbildvortrag zur polnischen Region Masuren. Und am Samstag, 18. April heißt es ebenfalls dort ab 18 Uhr wieder Meinersen muckt - die zweite Auflage des örtlichen Bandcontest.

Von Chris Niebuhr