Qualifikation zur deutschen Meisterschaft

Meinersen

Fünf Teams des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen waren bei den Vorentscheidungen zum Robocup Junior 2020 in Hannover dabei – bei Robocup handelt es sich um einen Wettkampf, bei dem selbstgebaute Roboter einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen bewältigen müssen. Bei der Veranstaltung belegte ein Team im Wettbewerb „Rescure Line“ den siebten Platz. Damit qualifizierte es sich für die deutschen Meisterschaften Ende April in Magdeburg, an dem 645 Teams aus ganz Deutschland teilnehmen. Zwei weitere Gruppen erreichten trotz krankheitsbedingter Ausfälle die Plätze 16 und 35 von insgesamt 41 Teilnehmern. Im Einsteigerwettbewerb „Rescue Line Entry“ landeten die Teams der siebten Klassen auf den Plätzen 47 und 61 von 78 möglichen Platzierungen.

Von der AZ-Redaktion