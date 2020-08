Meinersen

Die neue Meinersen „meinOrt App“ brachte es an den Tag: Die Samtgemeinde Meinersen plant eine Hundebestandsaufnahme. „Wer seinen Hund bis zum 30. September 2020 nachmeldet, geht straffrei aus“, heißt es dort. Die Erklärung: Hundebesitzer, die ihr Tier ohne sichtbare Hundesteuermarke führen, werden angesprochen. Denn nach den geltenden Hundesteuersatzungen müssten Hunde außerhalb einer Wohnung oder eines Gartens eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen. Weiterhin heißt es: Wer keine gültige Marke vorweisen kann, könnte bestraft werden – mit einem Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 10 000 Euro. Deshalb werden laut App-Text alle Hundebesitzer, die ihre Tiere nicht angemeldet haben, aufgefordert, „den Hund unverzüglich anzumelden, um straffrei zu bleiben“.

Steuergerechtigkeit ist der Hintergrund

Er selbst habe diese Hundebestandsaufnahme angeregt, teilte dazu Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka mit. Hintergrund sei für ihn die „Steuergerechtigkeit“. „Da sind viele, die regelmäßig und brav diese Steuer zahlen“, sagt Montzka. Andere dagegen würden diese Zahlung einfach ignorieren. Und genau diese Hundebesitzer möchte er aufspüren mit einer Bestandsaufnahme, die in unregelmäßigen Abständen erfolge. In der Vergangenheit seien bereits schwarze Schafe unter den Hundebesitzern im Zuge von Bestandsaufnahmen aufgespürt worden. Montzka erinnert sich dabei an eine Dienstleistungsfirma, die in der Samtgemeinde in der Vergangenheit kostenlos nach zahlungsunwilligen Hundebesitzern gefahndet hat. „Sie wurden prozentual an jedem Hund beteiligt, für den bislang keine Steuern gezahlt wurden“, berichtet er und sagt: „Das hat richtig was gebracht.“ In der Androhung einer 10 000 Euro teuren Strafe sieht Montzka eine „Drohgebärde“. Aber es seien tatsächlich schon Ordnungsgelder geflossen – „je nach Hartnäckigkeit einiger Bürger ab 100 Euro aufwärts“.

Gassigänger werden aufgefordert, Hundeausweis zu zeigen

Behörden-Mitarbeiter werden laut Montzka jetzt in Einzelfällen überprüfen, ob Hunde ihre Marke tragen. Danach könne es durchaus sein, dass Gassigänger aufgefordert werden, diesen „Hundeausweis“ vorzuzeigen. Dabei setzt Montzka auf Freundlichkeit und Höflichkeit – „wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es zurück“. Genauso seien Hausbesuche möglich. Beim Klingeln an der Tür sei schnell ein Bellen zu hören. „Dann werden diese Leute von uns angeschrieben“, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Samtgemeinde Meinersen: 1916 Hunde angemeldet In der Samtgemeinde Meinersen sind laut Verwaltungsauskunft insgesamt 1916 Hunde angemeldet. 231 in Hillerse, 412 in Leiferde, 697 in Meinersen und 576 in Müden. Die Hundesteuer: Die Hillerser zahlen für den Ersthund 48 Euro, für den zweiten 96 und für weitere 144 Euro. In Leiferde kostet der Ersthund 62 Euro, der Zweithund 124, jeder weitere 144 Euro. Die Meinerser zahlen für den Ersthund 78, den Zweithund 156 und für weitere Tiere 234 Euro. In Müden kostet der Ersthund 54, der zweite 132, jeder weitere 198 Euro. Für Hunde, die als gefährlich eingestuft sind, fließen in Hillerse 800 Euro und in den anderen Mitgliedsgemeinden jeweils 600 Euro.

Nachdem die AZ nachgefragt hatte, wurde eine Passage in dem App-Text gelöscht. Vorher stand dort zu lesen, dass Termine für die Hundeanmeldung unter Tel. (0 53 72) 89 215 oder 89 216 vereinbart werden können. Wörtlich hieß es: „Auch nehmen wir unter diesen Rufnummern gern Hinweise zu Hunden, für die keine Hundesteuer gezahlt wird, entgegen.“ „Das ist unglücklich formuliert“, urteilte Montzka über diesen Aufruf, „uns sachdienliche Hinweise mitzuteilen“. Er versicherte, dass diese Passage nicht erschienen wäre, wenn er sie vorher gesehen hätte, und veranlasste, sie zu löschen. Zum Thema einer Katzen- und Pferdesteuer stellte er fest, dass das Erheben von Steuern für Katzen ein erheblicher Aufwand sei. Für Pferde sei das laut Montzka zumindest in Müden schon einmal angedacht, aber nicht beschlossen worden. Er stellte klar: „Das ist eine politische Entscheidung.“

Von Hilke Kottlick