Meinersen: Samtgemeinde sichert sich Fördermittel für Waldbad-Sanierung

Meinersen

Das Waldbad Meinersen ist sanierungsbedürftig. Die Verwaltung legte dem Samtgemeinderat jetzt dazu eine Tischvorlage vor. Dringlichkeit war geboten, denn vor Monatsmitte war noch ein Ratsbeschluss erforderlich, damit der Kommune nicht eine Förderung in Höhe von 45 Prozent der geschätzten Kosten von rund 1,45 Millionen Euro durch die Lappen geht. Der Rat gab einstimmig grünes Licht für den bereits gestellten Antrag.

Die Beläge in den Schwimmbecken sind teilweise abgängig. Im Nichtschwimmerbecken zum Beispiel sind die Bodenfliesen kantig, weil durch die stetige Reinigung die Fugen ausgespült worden sind. Um einer Verletzungsgefahr entgegen zu wirken, müssen die Schwimmbecken renoviert werden. Mögliche pflegeleichte Variante wäre das Einbauen eines Edelstahlkorpus. Die Verwaltung hatte sich entsprechende Gedanken dazu gemacht und Fördermöglichkeiten ausgelotet. Das erfreuliche Ergebnis ist Förderfähigkeit einer Sanierung in Höhe von fast der Hälfte der Kosten. Die Ratsmitglieder wollten sich diese Option sichern, stimmten daher dem Antrag zu. Wie und in welchem Umfang eine Umsetzung der Sanierung dann später erfolgen wird, kann noch gesondert beraten werden in den Fachgremien. Zunächst ging es nur um die Sicherung der Fördermittel.

Klimaschutzkonzept muss noch weiter detailliert beraten werden

Auch sonst zeigten die Politiker große Einigkeit, fassten erforderliche Beschlüsse einstimmig, nahmen Berichte geschlossen zur Kenntnis. Das Reizthema Straßenausbaubeiträge war da keine Ausnahme. Es war bereits umfassend in den Räten der Mitgliedsgemeinden diskutiert worden. Gleichwohl machte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka noch einmal deutlich, dass man niemanden hängen lassen werde, man wolle nicht, dass Bürger in Not kämen durch Kostenbeteiligungen an Straßenerneuerungen. Grundsätzlich schafft Meinersen schon verschiedene Erleichterungen für die Bürger wie die Möglichkeit einer Ratenzahlung oder Entlastungen bei Eckgrundstücken. Außerdem soll mittelfristig auch geprüft werden, ob eine Abkehr von Straßenausbaubeiträgen hin zu wiederkehrenden Beiträgen umsetzbar ist. „Wir haben schon Verbesserungen geschaffen“, sagte Ratsvorsitzender Wilfried Voiges.

Auf der Tagesordnung stand dann auch noch ein Klimaschutzkonzept für die Samtgemeinde Meinersen. Der Rat fasste dazu noch keinen Beschluss. Die Politiker sahen noch weiteren Beratungsbedarf im Detail. Das Thema wurde daher zurückgestellt und soll noch einmal im zuständigen Fachausschuss beraten werden. Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Müden hatte den Antrag gestellt, für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden angesichts der Endlichkeit fossiler Energieträger und des voranschreitenden Klimawandels die Arbeit aufzunehmen für ein solches Konzept. Ziel soll es sein, Treibhausgasemissionen zu senken. Bestandsaufnahmen der Verbräuche sowie das Aufzeigen von Einsparpotenzialen sollen dabei Kernelemente sein.

Von Chris Niebuhr