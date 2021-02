Meinersen: SPD und Linke beantragen Testzentren für Corona-Schnelltests

Samtgemeinde Meinersen

Einen Eilantrag zur Einrichtung von Testzentren für Corona-Schnelltests in der Samtgemeinde Meinersen hat die Gruppe SPD/Die Linke jetzt an Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka geschickt. Alternativ könnten auch Apotheken mit den Schnelltests beauftragt werden. Ziel von SPD und Linken ist, eine Strategie zu entwickeln, damit Schnelltests auch an Schulen und Kitas durchgeführt werden können.

Eine Strategie entwickeln, um möglichst früh Corona-Schnelltests anbieten zu können

Stephanie Fahlbusch-Graber als Sprecherin der Gruppe und Unterzeichnerin des Antrags verweist in der Begründung auf den Plan der Bundesregierung, den Einsatz von Corona-Schnelltests auszudehnen, um die Coronapandemie einzudämmen. „Damit auch unsere Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde diese Tests vor Ort durchführen können, ist es unerlässlich, dass die Samtgemeinde eine entsprechende Strategie entwickelt und diese so früh wie möglich umsetzen kann“, heißt es in dem Antrag.

Vorschlag der Gruppe: Die Testzentren könnten in den einzelnen DGHs eingerichtet werden. Falls so genannte Laien-Tests für Kitas und Schulen eingesetzt werden, könnte beispielsweise das DRK oder auch medizinisches Personal, das bereits im Ruhestand ist, um Hilfe gebeten werden.

Kinder und Jugendliche wieder wahrnehmbarer machen

Boten Ferienspaß to go an: Nadine Bagger (l.) und Kathrin Hagedorn. Quelle: Hilke Kottlick

Ein weiterer Antrag betrifft den aktuellen Förderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit – er soll einer pandemiebedingten Jugendarbeit angepasst werden. Als die Handlungsziele des Plans aufgestellt worden seien, sei die Pandemie noch nicht absehbar gewesen, die jetzt die Lebenswelt der Jugendlichen massiv auf den Kopf stelle und die Jugendarbeit beeinträchtige.

„Die Einschränkung und Aussetzung des Schul- und Kitabesuchs sowie die privaten Kontaktbeschränkungen haben dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche kaum noch sichtbar sind beziehungsweise sich teilweise nicht wahrgenommen fühlen.“ Es sei wichtig, gerade in diesen Zeiten Strategien und Handreichungen zu entwickeln, wie weiterhin Jugendarbeit vor Ort geleistet werden kann. „Sollte es diesbezüglich schon erweiterte Handlungsziele oder Tätigkeiten geben oder gegeben haben, bitten wir, uns diese aufzuzeigen.“

Von der AZ-Redaktion