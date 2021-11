Meinersen

Da packen allesamt voller Elan mit an: Eine große Pflanzaktion läuft derzeit auf einer 2700 Quadratmeter großen Fläche, gelegen im südlichen Bereich hinter dem Gymnasium am Gajenberg in Meinersen. Schüler aller drei Schulformen – des Gymnasiums und aus der Haupt- und Realschule – arbeiten dabei Schulter an Schulter – sie legen eine Streuobstwiese an, schaffen Lebensraum für Insekten, Igel, Vögel, Schlangen. Und dafür gibt es einiges zu tun. Da müssen die Pflanzlöcher für zehn Obstbäume- und zehn Heckenpflanzen ausgehoben werden, da wird ein Zaun gegen Wildverbiss gezogen, da soll zur Nordseite eine Totholzhecke entstehen.

Ausgleichsmaßnahme für Parkplatzbau

„Die Idee, die Grünbrache in eine Streuobstwiese umzugestalten, gibt es schon länger“, sagt Biologe Florian Preusse, Biolehrer am Gymnasium. Er nennt Details: „Nachdem ein Parkplatz hinter der Schule angelegt wurde, sollte die Grünfläche als Ausgleichsmaßnahme in eine Streuobstwiese umgewandelt werden.“ Dem Biologen zufolge waren dafür Absprachen mit der Samtgemeinde als Eigentümerin der Fläche sowie mit der unteren Naturschutz- und der Wasserbehörde des Landkreises erforderlich, da die Fläche nach wie vor als Überschwemmungsgebiet für die Oker gilt. Die Samtgemeinde finanzierte die Ausgleichsmaßnahme – 10 000 Euro wurden für Material und Pflanzen zur Verfügung gestellt, für die Power – die Arbeitskraft – sorgten die Schülerinnen und Schüler.

Bereits im Vorjahr sollte das Projekt eigentlich starten – wegen Corona war es jedoch verschoben worden. In diesem Jahr geht es nun rund. Ein Oberstufenkurs des Gymnasiums übernahm unter der Leitung von Preusse die Planung der Fläche. Danach wird auch ein Zaun gezogen. Um die Pflanzen vor Wildbiss zu schützen, muss laut Preusse die Fläche für den Zeitraum von fünf Jahren eingezäunt werden. „Dafür setzen Schüler und Lehrer 60 Eichenspaltpfähle und etwa 260 Meter Zaun.“ Zur Süd- und Westseite wird die Streuobstwiese von einer Wildstrauchhecke eingefasst. Preusse nennt die Pflanzen, die dafür beschafft wurden. „Weißdorf, Hartriegel, Hasel, Liguster und Schneeball“ gehören dazu. Und auch an eine Totholzhecke haben die Planer gedacht. Sie wird zur Nordseite angelegt als Abgrenzung zum Parkplatz und später mit Brombeeren bepflanzt.

Startklar in die Zukunft Auch das Land Niedersachsen mischt mit in Sachen Streuobstwiese am Gajenberg in Meinersen. „Das Land unterstützt Corona-Kompensationsmaßnahmen über das Kinder- und Jugendprogramm „Startklar in die Zukunft“ mit 222 Millionen Euro“, erklärt Biologe Florian Preusse. Ziel dabei ist es, Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu helfen.

Pflaumen-, Birnen-, Kirsch- und Apfelbäume

Beim Pflanzen von Pflaumen-, Birnen-, Kirsch- und Apfelbäumen erhielten die Schülerinnen und Schüler professionelle Hilfe. Martin Schinkel, gärtnerische Fachkraft in der Samtgemeindeverwaltung, stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite, erklärt Maria Götze. Die Mitarbeiterin der Jugendpflege ist ebenfalls mit im Streuobstwiesen-Boot. Und sie hat einen weiteren Profi dazu geholt. Es ist Jana Lehmann, Fachfrau für Permakultur, die einen Workshop über Lebensräume anbietet.

Den ganzen Vormittag über graben, wässern und pflanzen die Schüler, was die Spaten und Gießkannen hergeben. Arbeit macht hungrig. Anlass für die jeweiligen Fördervereine der Schulen, etwas zum Beißen zu besorgen. Da gibt es laut Götze jede Menge Obst und die Mensa sorgt für eine ordentliche Mahlzeit. Außerdem ganz wichtige für spätere Ernten – laut Preusse pflanzt auch jede Klasse einen eigenen „Klassenbaum“.

Eine Woche lang soll die Aktion dauern, Schülerinnen und Schüler aus den sechsten, siebten und neunten Jahrgängen sind dabei. Ihnen gefällt es offenbar. „Es ist gut und jedenfalls besser als Mathe“, finden Lea-Sophie Bertram und Ronja Sander aus dem siebten Hauptschul-Jahrgang. Und auch Lena Brink, siebter Jahrgang des Gymnasiums, findet die Pflanzaktion „ganz gut, das ist mal eine Abwechslung“.

Von Hilke Kottlick