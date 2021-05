Meinersen

Das wäre dann doch zu traurig gewesen: Im letzten Jahr gab es bei der Maibaum-Gesellschaft Meinersen wegen Corona keinerlei Diskussion, dass zum 1. Mai keinerlei Aktion und erst recht kein Fest mit Tanz der Kindergarten-Kinder und Musik des Feuerwehrmusikzuges stattfinden kann. Letzteres durfte es auch dieses Jahr nicht geben. Aber auf eines wollten die Meinerser nicht verzichten - ihren Mai-Baum.

„Wir machen das“

Ilse Homann-Soest berichtet, was der Plan war und wie er umgesetzt wurde: „Anfang April haben wir in der Gruppe nachgefragt. Die Reaktion war: Wir machen das.“ Dass nicht alle am Freitag zum Aufstellen kamen, versteht sich von selbst. So vorsichtig wie möglich setzte die Maibaum-Gesellschaft ihren Plan in die Tat um. “Abstand, Masken - wir haben alles beachtet“, berichtet Ilse Homann-Soest und freut sich über die geglückte 23. Maibaum-Aktion.

Lob vom Bürgermeister

Fünf Frauen hätten den Kranz herausgeputzt, sieben Männer den Stamm hergerichtet. Ein ortsansässiger Landwirtschaftsbetrieb half dann, den Maibaum am Kulturzentrum aufzustellen.Bürgermeister Thomas Spanuth, der zu der kleinen Zeremonie in kleinem Kreis eingeladen war, würdigte den Einsatz. Die Gruppe setze ein Zeichen in schwierigen Zeiten, dass es auch mal wieder weitergehe.

Von Andrea Posselt