Meinersen: Lenkungskreis koordiniert Hilfe für die Ukraine

Meinersen

Die aktuelle Situation in der Ukraine bewegt auch die Menschen in der Samtgemeinde Meinersen, die Hilfsbereitschaft ist groß. Um die verschiedenen ehrenamtlichen Angebote zu vernetzen und Informationen auszutauschen, hat die Samtgemeinde auf Wunsch verschiedener Akteure einen Lenkungskreis eingerichtet – dieses Instrument hat sich bereits in der großen Fluchtbewegung der Jahre 2015 und 2016 bewährt.

Derzeit besteht der Kreis aus Vertretern von Kirchengemeinden, Vereinen und Initiativen, die sich in der Ukrainehilfe engagieren, sowie Vertretern der Samtgemeindeverwaltung. Aktuell tagt die Gruppe einmal pro Woche per Videokonferenz. Außer der akuten Nothilfe ist die Bereitstellung von Wohnraum gerade eine große Aufgabe für den Lenkungskreis. In der Samtgemeinde sollen provisorische Sammelunterkünfte vermieden werden. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll diesen dringend beim Landkreis Gifhorn melden, ein Formular dazu ist auf der Homepage des Landkreises www.gifhorn.de unter dem Stichwort Ukrainehilfe zu finden.

Genaue Infos auf der Homepage

Es werden weiterhin Spenden benötigt. Gezielte Sachspenden sammelt beispielsweise die Ukrainehilfe Aller-Oker. Was gebraucht wird – seien es Spenden oder auch konkrete Hilfsangebote –, steht auf der Internetseite des Vereins fluechtlingshilfe-meinersen.jimdofree.com/ukraine-hilfe/. Zusätzlich bietet die Ukrainehilfe denjenigen Unterstützung an, die Geflüchtete privat bei sich aufgenommen haben. Ziel ist, die Netzwerke zu stärken. Mit Unterstützung des Vereins „Aktiv für Menschen“ wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Weitere Informationen sind unter www.ukrainehilfe-aller-oker.de zu finden. Und auch Kirchengemeinden und Hilfsorganisationen sind auf Spenden für die Menschen in der Ukraine angewiesen.

Gesucht werden außerdem Menschen, die bei der Übersetzung aus dem Ukrainischen unterstützen können. Wer bei Übersetzungen helfen kann und möchte, meldet sich beim Leiter des Integrationsbüros der Samtgemeinde Meinersen, Marian Meyer, Mail marian.meyer@sg-meinersen.de; Tel. (0 53 72) 89 515.

Von der AZ-Redaktion